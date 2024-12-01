Четыре новых пространства открыли в Петербурге по проекту «Твой бюджет в школах»

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, в школе № 83 Выборгского района, в частности, заработал проект под названием TSURU. В этой школе углубленно изучают японский язык, поэтому там планируют переводить русские мультфильмы на японский язык, а также создавать подкасты и делать телемосты с партнерскими школами Японии.