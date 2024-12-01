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Четыре новых пространства открыли в Петербурге по проекту «Твой бюджет в школах»

В учебных заведениях среднего образования Петербурга открыли четыре новых школьных пространства по проекту «Твой бюджет в школах».

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, в школе № 83 Выборгского района, в частности, заработал проект под названием TSURU. В этой школе углубленно изучают японский язык, поэтому там планируют переводить русские мультфильмы на японский язык, а также создавать подкасты и делать телемосты с партнерскими школами Японии.

В свою очередь, старшеклассники из школы № 261 Кировского района в новом пространстве «Голос будущего» будут создавать сериал о школе. В процессе примут участие и ученики начальных классов — их будут знакомить с медиасферой и привлекать к созданию мультфильмов.

Пространство «CO-cafe» в школе № 35 Василеостровского района разделено на зоны для учебы и отдыха: здесь обустроили коворкинг с магнитно-меловыми досками и медиа-клуб с современными телевизионными панелями. У ребят появилась возможность заниматься проектной деятельностью и осуществлять работу киноклуба.

В то же время в школе № 368 Фрунзенского района открылось креативное пространство «КОМФОРТing — любимое место». Там намерены организовывать интеллектуальный досуг учеников — просмотр и обсуждение фильмов, проведение квизов и настольных игр.

Ранее «Ъ-СПб» писал об открытии на базе гимназии № 343 Невского района Петербурга лаборатории «“Big Soul” Цифровой волонтер в IT». Проект был также реализован в рамках практики инициативного бюджетирования «Твой бюджет в школах».

образование