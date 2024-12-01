Быстрый гол Глушенкова, дубль Сергеева и травмы: что произошло в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

1 декабря «Крылья Советов» сенсационно переиграли на выезде питерский «Зенит» в рамках 17 тура РПЛ. Игра завершилась победой волжан со счетом 3:2.
Быстрый гол «Зенита».
Матч начался бодро и в целом предсказуемо. «Зенит» сразу решил показать: кто тут хозяин. Петербуржцы сходу завладели инициативой, и уже на третьей минуте Глушенков мог огорчить свою бывшую команду. Партнер покатил Максиму на 11-метровую отметку, а тот зарядил выше ворот. Буквально через секунд 30−40 Глушенков снова принимает мяч в штрафной «Крыльев Советов». 67 номер «Зенита» без труда разобрался с Орозом и покатил мяч в дальний угол. 1:0. Кстати, гол в ворота «КС» Максим праздновать не стал.
Дальше «Зенит» мог упрочить свое преимущество. На 11 минуте после розыгрыша штрафного Алип скинул мяч Мостовому. Андрей сильно с лету пробил в ближний угол. Сергей Песьяков спас «Крылья» от второго гола. Хозяева поля еще какое-то время полностью владели инициативой и создали пару подходов в чужим воротам.
Неожиданный поворот.
«Крылья» постепенно начали выравнивать игру и искать возможности у чужой штрафной. И вот на 16 минуте в одной из немногочисленных атак мяч в центре оказался у Рассказова. Защитник «КС» покатил мяч между защитников «Зенита». Казалось, игровой снаряд должен оказаться под контролем оборонцев питерской команды. Однако Олейников выскочил из-за спины своего оппонента и прострелил вдоль ворот. Иван Сергеев замкнул в пустые ворота. 1:1. Еще один гол, который не был отпразднован — Сергеев вернулся в «КС» из «Зенита» по ходу нынешнего сезона, но не последний.
Тут же хозяева ошибаются в центре поля после розыгрыша мяча. «Крылья» сразу побежали в атаку. Мяч потащил Олейников. Не входя в штрафную, Иван раскачал Нуралыв Алипа и пробил в противоход голкиперу. 1:2. Кажется, шокированы были все — и болельщики «Зенита», и фанаты «Крыльев» и даже игроки питерского клуба.
11-кратные чемпионы России немного отошли от произошедшего и вернули мяч себе. Снова моменты начали возникать у штрафной самарцев. «Крылья Советов» отсиделись в обороне, и на 28 минуте Рассказов со своей половины забросил мяч на забегающего в штрафную Сергеева. Тот головой прокинул мяч мимо вышедшего из ворот вратаря. 1:3. Дубль Сергеева, который до этого отметился лишь одним голом, своей бывшей команде.
В конце тайма страсти накалились. Почти в самой концовке тайма между игроками произошла небольшая стычка. Было ясно — нас ждем яркий и напряженный второй тайм.
Давление «Зенита», контратаки «КС» и травмы.
Во втором тайме «Зенит» ожидаемо побежал отыгрываться. Практически весь второй тайм «Крылья» провели на своей половине под постоянным давлением хозяев поля. Не малую роль сыграл голкипер самарцев Сергей Песьяков, который несколько раз спас свою команду и перехватывал множество передач и навесов в штрафной площади.
На 54 минуте Глушенков был близок ко второму голу. Партнер в штрафной скинул мяч Максиму, тот оказался с «круглым» во вратарской, но переиграть Песьякова не смог. «Крылья» искали возможности для своей атаки. На 65 возможность наконец возникла. Игроки самарской команды нашли передачей в штрафной Сергеева. Иван мог делать хет-трик, но, раскачав защитников, пробил во вратаря. Хозяева ответили проходом Лусиано по правому флангу в штрафную. Эпизод закончился еще одним спасением Песьякова.
72 минуте «Зенит» заработал угловой. После подачи с углового Нуралы Алип головой отправляет мяч в дальний угол ворот. 2:3. Преимущество «Крыльев» в счете стало минимальны, питерцы давят все сильнее, а играть еще около 20 минут. Но гости не дрогнули и продолжали держать оборону, выжидая момент для своей атаки.
На 77 минуте к сложной ситуации «КС» добавилась травма Галдамеса. В одном из эпизодов игрок самарского клуба пытался накрыть передачу, которую «снял» Песьяков, и рухнул на газон. Поле покинуть чилиец смог лишь на машине медицинской помощи.
Через какое-то время зелено-бело-синие подловили защитников «Зенита» на ошибке, и Сергеев убежал один на один с вратарем. Иван не смог переиграть Адамова, а забить на добивании помешали подоспевшие защитники. В этом моменте травму получил игрок хозяев. Нурали Алип схватился за голеностоп. Вслед за Галдамесом защитник покинул поле на специальной машине.
«Зенит» продолжил штурм ворот соперника. В конце основного времени Касьерра выскакивал на рандеву с вратарем «Крыльев», но замешкался, и его накрыли защитники и Песьяков. В добавленное время хозяева устроили настоящий навал! На 95 минуте мяч прокатился практически по ленточке ворот гостей, но так и не пересек ее.
Ко второму тайму арбитр добавил семь минут, но сыграли все девять. Однако этого времени «Зениту» для ничьи не хватило.
После 17 туров у «КС» 18 очков и промежуточное 10 место в турнирной таблице. Следующий матч «Крылья» проведут в рамках 18 тура РПЛ на выезде с «Ростовом». Игра пройдет 7 декабря.