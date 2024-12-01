Быстрый гол Глушенкова, дубль Сергеева и травмы: что произошло в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

«Крылья» постепенно начали выравнивать игру и искать возможности у чужой штрафной. И вот на 16 минуте в одной из немногочисленных атак мяч в центре оказался у Рассказова. Защитник «КС» покатил мяч между защитников «Зенита». Казалось, игровой снаряд должен оказаться под контролем оборонцев питерской команды. Однако Олейников выскочил из-за спины своего оппонента и прострелил вдоль ворот. Иван Сергеев замкнул в пустые ворота. 1:1. Еще один гол, который не был отпразднован — Сергеев вернулся в «КС» из «Зенита» по ходу нынешнего сезона, но не последний.