Galibri & Mavik заявили, что сами выбрали трек «Крошка моя» для трибьют-альбома

Артисты отметили, что им предложили выбрать из нескольких песен, но не обозначили, какие еще варианты у них были. Galibri заявил, что также был бы рад записать кавера на песни «Лишь о тебе мечтая» и «Студент». По мнению музыкантов, прикоснуться к творчеству чего-то настолько почитаемого в российской поп-культуре, — «очень трепетно и почетно».