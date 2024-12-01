Galibri & Mavik заявили, что сами выбрали трек «Крошка моя» для трибьют-альбома

Участники дуэта Galibri & Mavik рассказали о том, как им довелось стать частью трибьют-альбома группе «Руки Вверх!» Музыканты выбрали для переработки трек «Крошка моя», так как очень любили ее в детстве.
Артисты отметили, что им предложили выбрать из нескольких песен, но не обозначили, какие еще варианты у них были. Galibri заявил, что также был бы рад записать кавера на песни «Лишь о тебе мечтая» и «Студент». По мнению музыкантов, прикоснуться к творчеству чего-то настолько почитаемого в российской поп-культуре, — «очень трепетно и почетно».
Дуэту пока не довелось поработать с Сергеем Жуковым лично, сообщает Муз-ТВ. Тем не менее Galibri & Mavik надеются, что однажды им все же удастся встретиться с лидером «Руки Вверх!» вживую.
Ранее Сергей Жуков рассказал, какие кавера на песни его группы вызывают у него отторжение.