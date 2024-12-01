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Где в Воронежской области отключат свет в декабре

Плановые отключения электроэнергии пройдут в первых числах месяца.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Воронежской области пройдут плановые отключения электроэнергии в декабре. Энергетики продолжают работы по техобслуживанию трансформаторных подстанций, оборудованию новые линий электропередач, замене проводов, опор, расчистке трасс.

Света не будет в населенных пунктах семи районов Воронежской области (Аннинском, Верхнехавском, Воробьевском, Калачеевском, Ольховатском, Петропавловском, Хохольском) по графику, со 2 по 6 декабря. Ограничения будут кратковременными, специалисты будут прекращать подачу ресурса в светлое время суток, сообщили в Россетях.

График отключений и населенные пункты можно посмотреть на сайте.

Ранее портал VRN.KP.RU сообщал о плановых отключениях газа в декабре.

ЖКХ