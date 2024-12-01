Где в Воронежской области отключат свет в декабре

Света не будет в населенных пунктах семи районов Воронежской области (Аннинском, Верхнехавском, Воробьевском, Калачеевском, Ольховатском, Петропавловском, Хохольском) по графику, со 2 по 6 декабря. Ограничения будут кратковременными, специалисты будут прекращать подачу ресурса в светлое время суток, сообщили в Россетях.