Где в Воронежской области отключат свет в декабре

Стало известно, где в Воронежской области пройдут плановые отключения электроэнергии в декабре. Энергетики продолжают работы по техобслуживанию трансформаторных подстанций, оборудованию новые линий электропередач, замене проводов, опор, расчистке трасс.
Света не будет в населенных пунктах семи районов Воронежской области (Аннинском, Верхнехавском, Воробьевском, Калачеевском, Ольховатском, Петропавловском, Хохольском) по графику, со 2 по 6 декабря. Ограничения будут кратковременными, специалисты будут прекращать подачу ресурса в светлое время суток, сообщили в Россетях.
График отключений и населенные пункты можно посмотреть на сайте.
Ранее портал VRN.KP.RU сообщал о плановых отключениях газа в декабре.