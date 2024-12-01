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В Новосибирске зажгли праздничную иллюминацию на улице Ленина и в скверах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 1 декабря, в Новосибирске включили праздничную иллюминацию, создав новогоднее настроение для горожан и гостей города.

Сверкающие огни украсили пешеходную улицу Ленина, а также Театральный и Первомайский скверы.

Корреспондент издания «Сиб.фм» прогулялся по главным локациям, чтобы запечатлеть украшенные гирляндами деревья, световые фигуры и сияющие арт-объекты.