В Новосибирске зажгли праздничную иллюминацию на улице Ленина и в скверах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкающие огни украсили пешеходную улицу Ленина, а также Театральный и Первомайский скверы.
Корреспондент издания «Сиб.фм» прогулялся по главным локациям, чтобы запечатлеть украшенные гирляндами деревья, световые фигуры и сияющие арт-объекты.
В воскресенье, 1 декабря, в Новосибирске включили праздничную иллюминацию, создав новогоднее настроение для горожан и гостей города.
Сверкающие огни украсили пешеходную улицу Ленина, а также Театральный и Первомайский скверы.
Корреспондент издания «Сиб.фм» прогулялся по главным локациям, чтобы запечатлеть украшенные гирляндами деревья, световые фигуры и сияющие арт-объекты.