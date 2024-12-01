СК возбудил уголовное дело в отношении нижегородки, положившей младенца на снег

Жительница Нижнего Новгорода сняла на видео, как ее пятимесячная дочь лежит без верхней одежды на снегу и плачет. В ролике она оскорбляет ребенка и никак ему не помогает. После публикации этих кадров СК возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Всего женщина воспитывает четверых детей: трое из них сейчас находятся не с ней, четвертую девочку хотят отправить в соцучреждение. Сама же мать утверждает, что закаляла младенца, а видео сняла потому, что «хотела хайпа в интеренете».