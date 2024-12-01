Пострадали трое детей: в Башкирии водитель легковушки не справился с управлением

На автодороге Красноусольск — Стерлитамак около населённого пункта Краснодубровск произошла серьезная авария. Об этом сообщает МЧС России по РБ.
Женщина-водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не смогла справиться с управлением и, в результате, съехала в кювет. На момент ДТП в машине находились трое детей в возрасте 10, 11 и 12 лет, которые вместе с водителем получили различные травмы.
На место прибыли сотрудники МЧС и Госавтоинспекции региона. Спасатели оказали первую помощь и госпитализировали всех четверых пострадавших в больницу.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины ДТП и проводят необходимые проверки.
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