Пострадали трое детей: в Башкирии водитель легковушки не справился с управлением

Женщина-водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не смогла справиться с управлением и, в результате, съехала в кювет. На момент ДТП в машине находились трое детей в возрасте 10, 11 и 12 лет, которые вместе с водителем получили различные травмы.