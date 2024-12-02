Россиянка завоевала корону «Миссис планета»

Участницы состязались в знании этикета, умственных способностях и умении себя подать. Наша соотечественница обошла более 30 соперниц. Кстати, в отличие от них, Татьяна подошла к образу с умом и предстала в платье в стиле XVIII с самодельными скипетром и короной.
«Национальные костюмы были созданы мной для меня и мистера России и представляют собой парный собирательный образ правителей Российской империи», — рассказала Татьяна в интервью KP.RU.
Выигранные деньги Федорищева планирует направить российским военнослужащим. На будущее у неё тоже есть прекрасный план: она собирается стать мамой.
Ранее Life.ru рассказывал, как в финал проводившегося в Мексике конкурса красоты «Мисс Вселенная» прошла уроженка Чувашии Валентина Алексеева. Красавица пробилась в топ-30 участниц состязания.