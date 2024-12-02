Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл «Уралмаш»

В составе «Пармы» самым результативным игроком стал Гарретт Нэвелс. Он набрал 24 очка, сделал четыре подбора и четыре передачи. Также результативностью отличились Тимофей Якушин, Александр Захаров, Ройс Хэмм и Александр Шашков.