Месть бывшего. Как «Зенит» отлетел от «Крыльев Советов»

В сентябре «Зенит» сам вернул в самарский клуб Сергеева. За 93 матча во всех турнирах за сине-бело-голубых он забил 30 мячей и отдал 15 голевых передач. Кроме того, на его счету золотой гол в ворота «Спартака» в 26-м туре сезона-2022/23. Но боссы «Зенита» посчитали, что Александр Соболев из «Спартака» им нужен больше. Пока это все не выглядит удачным решением. К слову, оба гола в ворота сине-бело-голубых Сергеев не отмечал.