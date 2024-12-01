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В двух районах Симферополя в понедельник на весь день ограничат движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В центре Симферополя 2 декабря ограничат движение из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 8 до 18 часов 2 декабря будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Киевская — от переулка Клинический до улицы Мате Залки», — сказано в сообщении столичной мэрии.

В это же время и по аналогичной причине движение ограничат по одной полосе на участке улицы Луговая — от переулка Карьерный до улицы Совхозная. В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты по городу.

Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно, например, повреждение линий электропередачи. В любом случае на месте аварийного дерева предусмотрена высадка саженца: в Симферополе в этом году запланировано высадить 2,5 тысяч саженцев деревьев, сообщал ранее заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.