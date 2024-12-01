Новый альбом Cradle Of Filth будет «романтичным, театральным и привязчивым»

Премьера пластинки ожидается в один из дней 2025-го. Филт отметил, что лонгплей готов примерно с июля этого года; тем не менее музыканты были слишком заняты выступлениями, поэтому пока не успели показать поклонникам больше. Фронтмен также заявил, что до премьеры лонгплея фанатов Cradle Of Filth ждет еще «три-четыре сингла и клипа на них».