Новый альбом Cradle Of Filth будет «романтичным, театральным и привязчивым»

Лидер английской метал-группы Cradle Of Filth Дэни Филт рассказал, каким будет следующий лонгплей коллектива. Хотя дата его выхода пока не анонсирована, музыканты уже выпустили сингл Malignant Perfection в его поддержку.
Премьера пластинки ожидается в один из дней 2025-го. Филт отметил, что лонгплей готов примерно с июля этого года; тем не менее музыканты были слишком заняты выступлениями, поэтому пока не успели показать поклонникам больше. Фронтмен также заявил, что до премьеры лонгплея фанатов Cradle Of Filth ждет еще «три-четыре сингла и клипа на них».
Рассказывая о звучании пластинки, Филт подчеркнул, что не способен «говорить о нем объективно», сообщает Blabbermouth. Музыкант, однако, пообещал, что на ней будут элементы как старого, так и нового звучания коллектива. Что касается настроения, то песни будут «легкими и тяжелыми», «романтичными», «театральными», «медленными и быстрыми» одновременно.
Ранее Звук Медиа сообщало о том, что в октябре вышел первый сингл с грядущей пластинки.