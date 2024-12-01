Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БГУ может открыть две новые специальности «писатель» и «цифровая филология»

БГУ планирует открыть две новые специальности «писатель» и «цифровая филология».

Источник: Комсомольская правда

Декан Сергей Важник рассказал sb.by, что на филологическом факультете БГУ планируют открыть две новые специальности.

— Подумываем даже в перспективе открыть специальность «писатель». Через год-два должна появиться «цифровая филология». Будем готовить специалистов, которые займутся созданием языковых корпусов и электронных образовательных ресурсов, — рассказал изданию Важник.

Тем временем стало известно, что итальянская полиция задержала белоруса без места жительства, который обокрал два ресторана на шесть тысяч евро. А в белорусском Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки.

Также Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.

А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».