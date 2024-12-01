БГУ может открыть две новые специальности «писатель» и «цифровая филология»

Декан Сергей Важник рассказал sb.by, что на филологическом факультете БГУ планируют открыть две новые специальности.
— Подумываем даже в перспективе открыть специальность «писатель». Через год-два должна появиться «цифровая филология». Будем готовить специалистов, которые займутся созданием языковых корпусов и электронных образовательных ресурсов, — рассказал изданию Важник.
Тем временем стало известно, что итальянская полиция задержала белоруса без места жительства, который обокрал два ресторана на шесть тысяч евро. А в белорусском Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки.
Также Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».