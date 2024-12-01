В Башкирии произошла смертельная авария: лоб в лоб столкнулись LADA и Renault

В Караидельском районе около пяти часов вечера на 115 километре автодороги Бирск-Тастуба-Садка столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
По предварительным данным, 22-летний водитель LADA Granta не смог справиться с управлением, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Renault Sandero. 65-летний водитель иномарки скончался в больнице.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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