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В Башкирии произошла смертельная авария: лоб в лоб столкнулись LADA и Renault

В Башкирии в лобовом столкновении погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе около пяти часов вечера на 115 километре автодороги Бирск-Тастуба-Садка столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

По предварительным данным, 22-летний водитель LADA Granta не смог справиться с управлением, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Renault Sandero. 65-летний водитель иномарки скончался в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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