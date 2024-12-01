Хотела поменять бонусы на рубли: Дончанка потеряла деньги, поверив мошенникам

В Ремонтненском районе Ростовской области женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она поверила в то, что может обменять бонусы на деньги. Как оказалось, такую новую схему обмана придумали преступники.
БОНУСЫ МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА РУБЛИ.
— Мне позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудницей банка. Она рассказала, что я, пользуясь банковской картой, накопила 8000 бонусных баллов, — рассказала полицейским доверчивая дончанка.
После этого мошенница пояснила, что может бонусные рубли можно обменять на реальные деньги. И курс отличный — один к одному.
Дончанка поверила в выгодное предложение от мошенников. Алексей БУЛАТОВ.
Женщину заинтересовало предложение. Звонившая рассказала, что нужно, чтобы вот так просто получить деньги.
НАДО ПРОДИКТОВАТЬ КОД ИЗ СООБЩЕНИЯ.
Собеседница рассказала дончанке, что на дебетовую карту ей можно перечислить лишь часть из накопленных бонусов — 4500. Остальные придется перевести на другой счет.
— Я согласилась. Через время мне позвонили с другого номера. Но это была уже была не та женщина, а робот, который задавал мне вопросы по установке услуг.
Во время ответов на эти вопросы ей пришло сообщение с кодом от банка. Его нужно было назвать якобы для того, чтобы перевести бонусные баллы. Когда женщина выполнила инструкции, с ее счета списались 10000 рублей. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла писать заявление в полицию.
После того, как женщина лишилась денег, она пошла писать заявление в полицию. Светлана МАКОВЕЕВА.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители занимаются поиском тех, кто украл деньги со счета дончанки.
В полиции напомнили, что мошенники могут представляться сотрудниками банков и предлагать «вывести» бонусы со счета. Для этого они просят человека продиктовать личные данные или перевести деньги другой счет. В этом случае следует сразу прекращать общение. По поводу любых операций с бонусами или деньгами необходимо обращаться в банк или звонить по номеру телефона, который написан на оборотной стороне банковской карты.