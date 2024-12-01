Хотела поменять бонусы на рубли: Дончанка потеряла деньги, поверив мошенникам

Во время ответов на эти вопросы ей пришло сообщение с кодом от банка. Его нужно было назвать якобы для того, чтобы перевести бонусные баллы. Когда женщина выполнила инструкции, с ее счета списались 10000 рублей. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла писать заявление в полицию.