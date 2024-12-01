Баста Раймс назвал имя хип-хоп-артистки, которая заслуживает «благословения»

Артист отметил, что если кто-то считает его авторитетной фигурой в мире хип-хопа, то он с радостью даст молодой артистке свое благословение. Свое увлечение ее музыкой Баста объяснил тем, что в песнях GloRilla «каждый способен узнать себя».
Рэпер также пошутил, что надеется наблюдать за артисткой на ее нынешнем этапе развития еще очень долго. Артист выразил уверенность, что рано или поздно GloRilla перейдет «в свою эру Бейонсе», передает Complex.
Ранее в этом году молодая рэперша поделилась своим дебютным лонгплеем Glorious. В альбом вошли 15 треков, в том числе фиты с Megan Thee Stallion, Sexyy Red, Latto, T-Pain и другими артистами.