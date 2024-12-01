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В Ростове на Военведе из-за порыва теплотрассы без тепла остались девять домов

Тепло в девять ростовских домов на Военведе пообещали дать к утру 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в микрорайоне Военвед произошел очередной порыв на теплотрассе, из-за чего без тепла остались девять домов. Об этом в Телеграм сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

По данным Сергея Орлова, коммунальная авария произошла на теплотрассе в районе дома № 116 по Таганрогскому шоссе. Над ее устранением уже работают коммунальщики.

— В связи с этим теплоснабжение пока отсутствует в домах по адресу: Таганрогское шоссе № 116; 116а; 116/1; 116/2; 116/3; 116/4; 116/5; 116/6; 114 и 118/2, — сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ.

Ремонтные работы планируют завершить до 5 утра 2 декабря.

Напомним, ранее в микрорайоне Военвед был порыв теплотрассы на улице Оганова. Тогда в 10 домов приостановили теплоснабжение. Также были порывы в переулке Авиамоторном и по улице Тимошенко. Там без тепла были по пять домов.