В Ростове на Военведе из-за порыва теплотрассы без тепла остались девять домов

Напомним, ранее в микрорайоне Военвед был порыв теплотрассы на улице Оганова. Тогда в 10 домов приостановили теплоснабжение. Также были порывы в переулке Авиамоторном и по улице Тимошенко. Там без тепла были по пять домов.