Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у нее часть участка

София Ротару, покинувшая Россию, решила продать дачу в Крыму. Участок с домом певица переписала на сына, который теперь пытается продать недвижимость. Это не единственное имущество, от которого артистка хочет избавится. Ранее она уже выставила на продажу квартиру в Москве и элитный отель в Крыму, однако покупатели так и не нашлись.