В возрасте 53 лет умер Уилл Каллен-Харт, сооснователь лейбла Elephant 6

Примечательно, что Каллен-Харт умер в тот же день, когда его группа Olivia Tremor Control выпустила два сингла. Песни Garden Of Light и The Same Place стали первым новым материалом коллектива за 13 лет, сообщает NME. Шнайдер отметил, что хотя смерть его коллеги наступила внезапно, он пребывал в счастливом настроении и скончался «мирно».