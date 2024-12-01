В возрасте 53 лет умер Уилл Каллен-Харт, сооснователь лейбла Elephant 6

Стало известно о смерти Уилла Каллена-Харта, основателя лейбла Elephant 6, а также инди-рок-групп Olivia Tremor Control и Circulatory System. Музыканту было всего 53 года. В сообщении, опубликованном его коллегой Робертом Шнайдером, говорится, что Харт умер «по естественным причинам».
Примечательно, что Каллен-Харт умер в тот же день, когда его группа Olivia Tremor Control выпустила два сингла. Песни Garden Of Light и The Same Place стали первым новым материалом коллектива за 13 лет, сообщает NME. Шнайдер отметил, что хотя смерть его коллеги наступила внезапно, он пребывал в счастливом настроении и скончался «мирно».
Музыкант также напомнил, что Каллен-Харт болел рассеянным склерозом, и что это повлияло на его способность передвигаться и гастролировать. Тем не менее диагноз не помешал покойному «оставаться продуктивным», так как он продолжал писать музыку.
Ранее стало известно о гибели экс-барабанщика My Chemical Romance Боба Брайара.