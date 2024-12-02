Что можно и нельзя делать в Авдеев день 2 декабря, который называют Радитель

Православная церковь 2 декабря вспоминает святого Авдия. В народе принято праздновать Авдеев день. Но существует также еще одно название — Радитель. Все дело в том, что святой является покровителем семейного счастья.
Что нельзя делать 2 декабря.
Запрещено открывать форточки. Предки верили, что через них могут залететь темные силы. День не подходит для того, чтобы ходить в гости. Также не стоит выбрасывать остатки еды. Все дело в том, что это могло грозить финансовыми проблемами.
Что можно делать 2 декабря.
По традиции, указанный день проводили с родными и близкими, устраивали чаепития, а также обязательно ставили на стол постную выпечку.
Согласно приметам, ясное небо предупреждает о морозах. Ветер и сильный снег предупреждают о холодной зиме и поздней весне.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».
Кроме того, синоптик Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси: «Нас ждут температурные качели».
А еще ученые назвали даты магнитных бурь в декабре 2024 года — что ждать белорусам.