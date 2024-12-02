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Что можно и нельзя делать в Авдеев день 2 декабря, который называют Радитель

Собрали приметы и запреты на 2 декабря, когда отмечают Авдеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 декабря вспоминает святого Авдия. В народе принято праздновать Авдеев день. Но существует также еще одно название — Радитель. Все дело в том, что святой является покровителем семейного счастья.

Что нельзя делать 2 декабря.

Запрещено открывать форточки. Предки верили, что через них могут залететь темные силы. День не подходит для того, чтобы ходить в гости. Также не стоит выбрасывать остатки еды. Все дело в том, что это могло грозить финансовыми проблемами.

Что можно делать 2 декабря.

По традиции, указанный день проводили с родными и близкими, устраивали чаепития, а также обязательно ставили на стол постную выпечку.

Согласно приметам, ясное небо предупреждает о морозах. Ветер и сильный снег предупреждают о холодной зиме и поздней весне.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».

Кроме того, синоптик Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси: «Нас ждут температурные качели».

А еще ученые назвали даты магнитных бурь в декабре 2024 года — что ждать белорусам.