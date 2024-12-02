Что изменится в Беларуси зимой 2024 — 2025 годов: вырастут зарплаты бюджетников, коммуналка, штрафы, артезианская вода будет у всего Минска, а девочкам предложат прививку от ВПЧ бесплатно

Мы писали, что судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире (здесь подробнее). А еще Минтруда представило производственный календарь на 2025 год. «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре» (подробности здесь).