Что изменится в Беларуси зимой 2024 — 2025 годов: вырастут зарплаты бюджетников, коммуналка, штрафы, артезианская вода будет у всего Минска, а девочкам предложат прививку от ВПЧ бесплатно

Зимой 2024 — 2025 года в Беларуси планируется много важных новшеств, которые напрямую коснутся каждого жителя страны. Это новшества в оплате труда, в назначении и получении пенсий по возрасту и больничных молодыми мамочками, а также перевод всех минчан на артезианскую воду и зимнее повышение цифр в «жировках». Среди значимых моментов также оформление кредитных историй с учетом того, что мошенники не дремлют, корректировка подоходного налога для некоторых работающих.
То есть белорусов зимой 2024 — 2025 годов ждут изменения в ЖКХ, в выплате зарплат и больничных, в пенсионном обеспечении, в здравоохранении, кредитной сфере.
Что изменится в сфере ЖКХ Беларуси зимой 2024.
Подрастут цифры в жировках белорусов, новоселам при ремонте придется платить за вывоз строительного мусора.
Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси могут подняться в год не более чем на половину базовой величины, в 2025 году это 21 рубль.
Первое увеличение цифр в жировках ожидает белорусов в январе (жировку с оплатой за этот месяц они получат и оплатят в феврале). Рост тарифов прогнозируемый, он проходит дважды в год — зимой и летом, после завершения отопительного сезона. А рост тарифов на услуги ЖКХ привязан к базовой величине. Поскольку базовая с 1 января 2025-го поднимется с 40 до 42 рублей, то и тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2025-м вырастут максимум на 21 рубль (подробнее о корректировке тарифов здесь).
Еще одно новшество в ЖКХ — новоселы в Беларуси в течение трех лет после сдачи дома, будут оплачивать вывоз мусора после ремонта. Новое правило начинает действовать уже с 1 декабря 2024. Для этого надо будет заключать отдельные договора.
Мера эта связана с проведением массовых ремонтов и перепланировок в новостройках и, как следствие, большими объемами строительных отходов, которые значительно перекрывают нормативные (а вот о том, какой тариф для новоселов снизится — об этом подробнее здесь).
Кроме того, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Трубило, которые приводит БелТА, в 2025 году в Беларуси не останется ни одного лифта со сверхнормативным сроком эксплуатации (за последние пять лет заменили около 4 тысяч лифтов).
Базовая величина в Беларуси вырастет на 5%, до 42 рублей, с 1 января 2025 года. От нее зависят расчеты социальных выплат, пособий по безработице, а также госпошлины, оплата арендного жилья и общежития, услуги нотариусов, величина штрафов, оплата за замену паспорта (здесь обо всем этом подробнее).
Артезианская вода для жителей Фрунзенского и Московского районов Минска.
Эпопея с переводом жителей западной и юго-западной части Минска на артезианскую воду длилась не менее 20 лет. По крайней мере столько велись разговоры, строились планы. И похоже, что этот проект близок к завершению. По крайней мере об этом уверенно говорит «Минскводоканал» (здесь подробнее).
Планируется, что вода из подземных источников будет поступать во Фрунзенский и Московский районы с водозаборов «Вицковщина», «Фелицианово», «Островы». Общий объем подачи оценивается в 130−150 тысяч кубометров в сутки. Вода, добываемая с глубины 60−300 метров, отличается высоким качеством, безопасностью благодаря герметичной системе водоснабжения.
Что изменится в зарплатах бюджетников и выплате больничных.
Рост зарплат бюджетников, им дадут возможность заработать вдвое больше.
Рост доходов в Беларуси в 2025 планируется у бюджетников, к которым относятся педагоги, медики, работники культуры, социальной отрасли и не только.
Минтруда, комментируя недавний указ президента об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы, выполняющим дополнительные трудовые обязанности, рассказало, как каждый бюджетник на своем рабочем месте сможет получать существенно, даже в два раза, больше.
Это сделали возможным за счет официального уменьшения штатной численности при прежнем фонде зарплаты. Отсюда и свободные средства, которые направят на доплаты тем работникам, которые пожелают взять на себе дополнительные обязанности в свое рабочее время.
«Размер доплаты составит до 100% заработной платы по той профессии рабочего или должности служащего», — подчеркнули в Минтруда (здесь подробнее).
Более того, с января 2025 года зарплата поднимется во всех бюджетных организациях потому, что с 253 рублей до 270 рублей вырастет базовая ставка, к которой привязаны зарплаты бюджетников, а также стимулирующие выплаты отдельным категориям работников.
Что изменится в уплате налогов в Беларуси с 2025.
В Беларуси в начале 2025 года планируют уменьшить подоходный налог за счет налоговых вычетов некоторым категориям работников. Предполагается, что за счет этого уменьшится сумма уплачиваемого подоходного налога, и, соответственно, увеличится зарплата (здесь подробнее).
Так, например, на 110 рублей, с 620 рублей до 730 рублей, увеличен стандартный налоговый вычет для молодых специалистов, впервые введенный в Беларуси в 2024 году.
От величины зарплаты планируют отвязать налоговый вычет работающего за ребенка и за иждивенца в семье (это может быть неработающая жену в декрете). Этот вычет также вырастет. В 2024 он был 51 рубль, в 2025 станет 56 рублей. А если в семье двое и более детей, то величина налогового вычета станет 107 рублей на каждого ребенка (в 2024 году было 97 рублей).
Для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов налоговый вычет хотят поднять с 246 рублей до 272 рублей.
В 2024 году, если зарплата ниже 1054 рублей, то стандартный вычет равняется 174 рубля. В 2025 предполагается поднять эти лимиты, а именно, если уровень зарплаты до 1164 рубля, то вычет 192 рубля.
Увеличение пособия по беременности и родам в Беларуси.
С 1 января 2025 вступает в силу отредактированный закон по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей (здесь подробнее).
Среди его новшеств — увеличение минимального размера пособия по беременности и родам. Это касается женщин со стажем работы менее полугода, за которых предприятие или фирма уплачивает обязательные страховые взносы в ФСЗН. Для них пособие вырастет примерно втрое, с сегодняшних 50% бюджета прожиточного минимума до 100% минимальной заработной платы в месяц.
По аналогии с 50% бюджета прожиточного минимума до 100% минимальной зарплаты вырастет и минимальный размер больничного по уходу за ребенком для застрахованных женщин, не имеющих 6 месяцев стажа.
Квоты на рабочие места для инвалидов в Беларуси.
С 1 января 2025 года в Беларуси будет запущен принцип квотирования рабочих мест для инвалидов. Их в стране около 120 тысяч из которых работают чуть больше половины.
Это значит, что предприятиям будет доведена определенная квота рабочих мест, на которую наниматель обязан будет взять определенное количество инвалидов. Среди гарантий для инвалидов I и II групп — сокращенный на час рабочий день с сохранением оплаты труда. Для них должно быть создано удобное рабочее место (здесь подробнее).
Если в фирме будет трудиться каждый третий работник с инвалидностью, то она получит льготы по НДС, налогу на прибыль, налогу на недвижимость.
Что изменится для пенсионеров в Беларуси.
Получение пенсии в полном объеме работающими пенсионерами с индивидуальным коэффициентом выше 1,3.
Изменение размера пенсии в связи с отменой ограничения по индивидуальному коэффициенту 1,3 работающим пенсионерам с 1 января 2025 будет произведено автоматически. Это значит, что пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых с хорошей зарплатой и длинным трудовым стажем и продолжающие трудится, не будут больше терять часть своей пенсии, как происходит сейчас. Таких в Беларуси более 100 тысяч (здесь подробнее).
Что касается работающих пенсионеров с индивидуальным коэффициентом не более 1,3, то правила для них не меняются, они как получали свою пенсию полностью, так и будут получать.
Новшества для людей, которые оформляют трудовую пенсию с 1 января 2025.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце 2024 подписал указ «О социальной поддержке», который предусматривает в том числе и изменения с оформлением пенсий по возрасту.
С 1 января увеличивается временное окно подачи заявления о назначении пенсии с обязательным началом выплат. Подать заявление можно будет как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после дня рождения. При этом пенсию назначат со дня возникновения права на нее.
Указом зафиксирован действующий 30-летний период предоставления справок о зарплате для расчета индивидуального коэффициента заработка при назначении пенсии. При этом за период до 2003 года такие справки придется заказывать и собирать в бумажном виде.
«Указом предусматривается право работника не учитывать (“пропустить”) при расчете ИКЗ (индивидуального коэффициента заработка. — Ред.) периоды работы, где документы не сохранились, с их заменой более ранними периодами, где документы имеются», — отметили в Минтруда и соцзащиты. Такое новшество даст возможность людям не потерять часть пенсии, если документы с бывшей работы не были сданы в архив.
То есть, если у человека, выходящего на пенсию в 2025 году, нет части документов о зарплате в период с 1995 по 2002 год включительно, то он может предоставить документы о своей зарплате до 1995 года, если он работал и такие документы сохранились (подробнее об этом здесь).
Кстати, 2025 год — год окончания пенсионной реформы в Беларуси. Новоявленным пенсионерам надо будет подтвердить уже 20 лет страхового стажа (здесь подробнее об этом).
Что изменится в здравоохранении Беларуси.
Увеличение числа прививок детям и подросткам, платные прививки станут бесплатными с 2025.
С 1 января 2025 вносятся изменения в Национальный календарь профилактических прививок. Его пополнять три новые вакцины для грудничков, детей 6 лет и девочек 11 лет (подробности здесь).
Предполагается ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года. Это будет трехразовая вакцинация — в 2, 4 и 12 месяцев. Сейчас эту прививку бесплатно делают только людям из группы риска, а остальным — платно по желанию.
Планируется для девочек 11 лет ввести вакцинацию против инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекция), чтобы не допустить в дальнейшем рака шейки матки. Эту прививку в Беларуси также можно было делать только на платной основе. Прививка дорогая, одна доза в декабре 2024 стоит 394 рубля. Для профилактики с 9 до 13 лет нужны 2 дозы с перерывом в полгода, с 13 лет и старше — три дозы.
Еще одна новая вакцина — это бустерная вакцинация против коклюша детей в возрасте 6 лет.
Что изменится в кредитах в Беларуси.
Кредитные истории белорусов будут формироваться по-новому с 2025 года.
Национальный банк с 5 января 2025 года изменяет порядок формирования кредитных историй белорусов и получения ими своих кредитных отчетов. Новшества направлены в том числе и на то, чтобы оградить людей, в первую очередь пожилых, от потери денег в результате мошеннических схем.
Так, например, в постановлении правления Нацбанка введен пункт о дополнительном предоставлении пользователям кредитной истории информации о запросах иных людей, которые получили извещение об отсутствии кредитной истории у субъекта кредитной истории.
Эта мера призвана помочь тем, на кого, после психологической обработки, в короткое время мошенники пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках (здесь подробнее).
Мы писали, что судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире (здесь подробнее). А еще Минтруда представило производственный календарь на 2025 год. «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре» (подробности здесь).