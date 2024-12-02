«Медкарту разрешат фотографировать, лекарства до 14 лет в аптеках не продадут, ЭКО проведут с донорскими клетками». Что может измениться в Кодексе о здравоохранении и коснется каждого белоруса

Для торговых центров применяется требование к размещению аптек в зависимости от площади объекта, а не от расстояния близлежащих аптек. В торговых центрах с площадью до 5 000 кв. м допускается размещение не более одной аптеки, с площадью от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м — не более двух аптек, а с площадью свыше 10 000 кв. м — не более трех аптек.