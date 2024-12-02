«Медкарту разрешат фотографировать, лекарства до 14 лет в аптеках не продадут, ЭКО проведут с донорскими клетками». Что может измениться в Кодексе о здравоохранении и коснется каждого белоруса

Минздрав предлагает обсудить проект Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении, обсуждения продлятся до 9 декабря в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Судя по Пояснительной записке к этому документу, новшества коснутся очень многих белорусов.
Права пациента могут быть расширены. Так, например, разрешено фотографировать медицинские документы при ознакомлении с ними в организации здравоохранения. Еще например, предусмотрена доставка пациентов на процедуры гемодиализа в госорганизации здравоохранения и обратно за счет средств местных бюджетов.
Жизнь и здоровье медработников будут в обязательном порядке страховать за государственный счет. Это особенно актуально для работников «скорых» и приемных покоев больниц, которые иногда сталкиваются с неадекватными пациентами.
Большое место в проекте Кодекса о здравоохранении уделено правовому регулированию отношений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. Ранее мы писали, что Минздрав хочет предложить возможность проведения второй бесплатной попытки ЭКО (здесь подробности).
Перечень видов этих современных технологий для преодоления бесплодия пар увеличен с трех до семи. Так, например, помимо суррогатного материнства и искусственной инсеминации в проект Кодекса включена криоконсервация половых клеток и эмбрионов (отсроченное использование половых клеток и эмбрионов при ЭКО). Впервые на законодательном уровне выделены четыре вида ЭКО. В том числе базовая программа вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) — программа минимум, используемая в большинстве случаев.
Экстракорпоральное оплодотворение с использованием донорских яйцеклеток и донорских сперматозоидов — новый используемый в Беларуси вид вспомогательных репродуктивных технологий, востребованный после создания в стране банка донорских половых клеток. И его предполагается закрепить законодательно.
В проекте новой редакции Кодекса о здравоохранении исключена возможность принудительного медицинского освидетельствования на ВИЧ. Переработана статья об обязанности пациентов, у которых установлено потребление наркотиков, на прохождение ежеквартальных медицинских профилактических осмотров, при условии получения согласия на оказание медицинской помощи.
Много нового и в области донорства. Так, например, в Беларуси будут заготавливать две дозы эритроцитов от одного донора крови методом автоматического афереза. По информации Минздрава, это позволит улучшить снабжение клиник, РНПЦ высококачественными и востребованными эритроцитными компонентами, потому что их объемы увеличится и потребует меньшего числа доноров.
Что касается лекарств и аптек, то лекарственные средства хотят запретить продавать детям и подросткам до 14 лет. Эта мера направлена в том числе на профилактику суицидов и на исключение злоупотребление самолечением.
«С 2018 года реализация лекарственных препаратов лицам в возрасте до 14 лет запрещена в Азербайджане, с 2021 года — в Украине», — говорится в Пояснительной записке.
Что касается размещения аптек 1 — 5 категории, то «такие аптеки размещаются в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений) при отсутствии аптек в радиусе 500 метров». Исключением данной нормы является размещение аптек в поликлиниках и государственных медцентрах, а также торговых центрах.
Для торговых центров применяется требование к размещению аптек в зависимости от площади объекта, а не от расстояния близлежащих аптек. В торговых центрах с площадью до 5 000 кв. м допускается размещение не более одной аптеки, с площадью от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м — не более двух аптек, а с площадью свыше 10 000 кв. м — не более трех аптек.
Что же касается поселков городского типа и деревень, в которых нет аптек, то в них продажу лекарственных препаратов могут проводить медработниками госорганизаций здравоохранения в фельдшерско-акушерских пунктах, а также в ходе выездных медицинских осмотров населения.
Кроме того, ИП не смогут заниматься фармацевтической деятельностью.
Мы писали, что белорусский врач назвала восемь простых тестов для определения болезни Альцгеймера у пожилых. «Нарисуй треугольник, левой рукой коснись правого уха, расскажи, что делал вчера» (здесь подробнее). А еще ученые назвали даты магнитных бурь в декабре 2024 года — что ждать белорусам (подробности здесь).
«Активны осенью до снега и весной после того, как сошел снег». Белорусский врач рассказал об аллергии на плесневые грибы, которой страдают около 15% аллергиков (здесь все подробности).