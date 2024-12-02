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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался, что купил на зиму всего лишь один мешок картошки

Премьер-министр Головченко признался, что купил на зиму лишь один мешок картошки.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался в интервью телеканалу «Беларусь 1», что купил на зиму лишь один мешок картошки.

Премьер удивился неожиданному вопросу о запасах на зиму (ведь, как правило, белорусы покупают по несколько мешков картофеля) и признался:

— Честно — мешок купил. У нас была централизованная закупка для сотрудников. Цена была приемлемая, поэтому мешочек купил.

Также Роман Головченко пояснил, что такое небольшое количество приобрел, поскольку в его семье много картофеля не едят. И добавил:

— Президент как-то сказал: не надо на ночь есть картошку. Поэтому мы следуем этому совету. И на самом деле, много не едим: мешок закончится — купим еще. Картошки у нас предостаточно.

А любимым блюдом из картофеля премьер назвал бабку:

— Только такая настоящая, в печи, в чугунке. В крайнем случае, в духовке. С жаренным луком, с грудинкой. Конечно, часто не могу себе это позволить, но слабость к этому блюду питаю.

Также премьер заявил о 13% роста реальной зарплаты в Беларуси и сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.

Еще Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.