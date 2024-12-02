Расправил крылья: Константин Хабенский впервые выступил как режиссер

Константин Хабенский представил свое прочтение знаковой для МХТ пьесы Антона Павловича Чехова. Для режиссерского дебюта он собрал надежную компанию. В главных ролях — Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Анатолий Кот и одаренная молодежь труппы. Это шестая постановка «Чайки» в Художественном театре. До Хабенского пьесу ставили Станиславский и Немирович-Данченко, Станицын, Ливанов, Ефремов, Коршуновас. В Зеленом фойе к премьере открылась выставка «От Константина до Константина». «Известия» оценили замах на классиков.
Смех сквозь слезы.
Чехов писал «Чайку» как комедию в четырех действиях. Заставить зрителя смеяться над героями классика удается немногим. По словам Константина Хабенского, у него получилась комедия с печальным оттенком, где люди не понимают и не слышат друг друга. В спектакле нет ни одной проходной роли, все судьбы достаточно выпуклые и всех — жалко. А еще — это пьеса о юношеском максимализме и других «прекрасных» человеческих качествах.
Главные роли худрук доверил молодым артистам труппы. Нину Заречную играет Софья Шидловская, Константина Треплева — Илья Козырев. Пара на сцене смотрится как брат с сестрой. Блондины с голубыми глазами. Козырев активно занят в репертуаре. Его фактура нравится режиссерам, поэтому артиста можно увидеть в «Маскараде», «Самоубийце», а 12 декабря в премьере «Старший сын» Илья тоже сыграет одну из главных ролей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктеры Илья Козырев в роли Константина Треплева и Софья Шидловская в роли Нины Заречной в сцене из спектакля «Чайка».
Треплев Ильи Козырева легковозбудимый, переживающий, стремящийся угодить матери — известной столичной актрисе Ирине Аркадиной. Он написал пьесу и теперь ставит ее вместе с Ниной Заречной. Она не только главная героиня, а муза и любимая. Но чувства не взаимны.
— Мне нравится копаться в роли, находить в ней что-то новое от спектакля к спектаклю, — признается актер. — У Кости и Нины вот-вот состоится премьера спектакля. Новые формы, видение. Нужно удивить и порадовать маму.
Эта нервная обстановка отражается на героях. Костя готов биться головой о шкаф. И делает это не впервые. Плюс накладываются чувства к Заречной. Для Софьи Шидловской «Чайка» — спектакль о любви. У актрисы очень много общих черт с героиней: самоотверженность, храбрость.
— Ее не особо волнует, что подумают другие, — говорит о своей Нине Софья. — Ведь у нее есть мечта, и она к ней идет. Нина влюблена в Тригорина. Поэтому сливает пьесу Кости, на премьере перед собравшимися гостями. И этот поступок всё усугубляет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Талантлива ли она? А может, дело не в ней, а в бездарном Костике, которого она подвела, сорвав спектакль. Заречная у Шидловской могла бы быть на одном уровне с Аркадиной, иди она прямым курсом к совершенству в профессии, но она отбросила амбиции, мечты о сцене, талант ради Тригорина. Нина влюбляется в человека, которого уже выбрала Аркадина. И это влечение становится роковым для Заречной.
Детский вопрос.
Режиссер, как психолог, видит все проблемы взрослых в детских травмах. Поэтому начинает повествование с перемещения во времени. На сцене две девочки и два мальчика в белых одеждах играют в салки. Это маленькие Нина, Костя, Маша и Семен. Уже тогда Заречная мечтала о сцене, читая друзьям с импровизированных подмостков. Каждое лето ребята проводили у этого озера, поросшего камышами. Тема детства заложена в канву спектакля.
Художник Николай Симонов создал многофункциональное пространство на сцене. Это и причал, и усадьба, и летний театр. Но всё будто неживое. Даже камыши на озере и яблоки на яблоне почернели. А лодки хоть и качаются на воде, но никогда не отплывут от пристани, сколько ни греби.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Константин Хабенский признается, что в творчестве он человек наглый. Мелочиться не в его правилах.
— Я не нашел режиссера, который согласился бы поставить «Чайку», — говорит он. — Ну, я набрался наглости и пошел сам.
В его творческой биографии была уже эта пьеса Чехова. В 2011 году Константин Богомолов поставил ее в Театре под руководством Олега Табакова. На роль Тригорина режиссер пригласил Константина Хабенского. Марина Зудина — Аркадина, а Олег Табаков — Дорн. Спектакль шел на Основной сцене МХТ. И тогда зрители приняли его в штыки. Вольная интерпретация драматургии Чехова Богомоловым не пришлась по вкусу театралам. И режиссер переделал спектакль, выпустив аскетичную версию «Чайки» через три года.
Возможно, памятуя об этом, режиссер Хабенский сделал всё с должным уважением к автору. Из пьесы ничего не убрали, кроме предложений, которые зрителю на сегодняшний день непонятны.
— Что такое киевский мещанин? — приводит он пример. — Это сейчас не звучит. Пришлось купировать. Даже в классике есть фразы и понятия не очень актуальные.
Cherchez la femme.
Хабенский признается, что хотел уйти от «напевности» Чехова, попытался найти главные слова, важные паузы в диалогах.
— Я размышлял и понял, что главные персонажи в пьесе — женщины, все, без исключения, — говорит режиссер. — Благодаря их вниманию или невниманию мужчины становятся счастливыми или несчастными, способными на высокий полет или падение.
Одна из таких роковых героинь, безусловно, Аркадина. Рядом с ней страсти кипят нешуточные.
— Мне было важно рассказать об обыкновенной женщине, — отметила исполнительница этой роли Кристина Бабушкина. — И это ключ к тому, что это невыдуманный персонаж, не какая-то эфемерная артистка, а женщина со своими переживаниями, своей болью, проблемами. Мы постарались уйти от шаблонного восприятия этой истории. И это удивительный опыт — работать с «играющим тренером».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктриса Кристина Бабушкина в роли Ирины Аркадиной в сцене из спектакля «Чайка».
На первой же репетиции режиссер предлагал неожиданные актерские ходы. Но, как признаются артисты, с уважением отнесся к природе каждого, не ограничивал в импровизации. Актеры, занятые в «Чайке», по его мнению, умеют магнитить, держать внимание зала внутренними монологами. Задумался постановщик только над тем, кто бы мог стать Шамраевым.
— Пытался найти решение и придумать, почему же этого человека здесь терпят, — рассуждает он. — Это некая игра в толерантность — именно поэтому, как мне показалось.
В итоге на роль управляющего у Сорина Шамраева режиссер пригласил актера маленького роста Вано Мироняна. Его жену Полину играет красавица Алена Хованская. Ее героиня говорит Треплеву, что женщине ничего не нужно — только взгляни на нее ласково. А дочь Маша, боясь своих чувств, хватается за ружье. Эту роль сыграла молодая артистка Полина Романова.
— Когда Константин Юрьевич сказал, что хочет делать «Чайку», в моей душе было смятение, потому что недавно я играл Тригорина и подумал, что опять будет он, — поделился народный артист Игорь Верник. — И тут он говорит, что это Дорн. Помню еще Смоктуновского в этой роли в спектакле Ефремова. Мудрый, потерявший интерес к жизни, всё понимающий, циничный, махнувший на себя рукой. Хабенский предложил Дорна горячего, что мне близко.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктеры Игорь Верник в роли Евгения Дорна и Алена Хованская в роли Полины Андреевны в сцене из спектакля «Чайка».
У Верника этот персонаж — жизнелюб и верит в любовь. Он азартный человек. Проигравшись, отказывается от отношений с Полиной, женой Шамраева. Как говорит Игорь Верник, Дорн как жираф — всё видит и ничего не говорит. Он уверен, что не надо никого уличать, никого учить, это бесполезно, потому что каждый должен пройти свой путь.
Не слово пацана.
Тригорина режиссер нашел в Московском ТЮЗе. Андрея Максимова кинозритель помнит по роли Желтого из «Слова пацана».
— Это вызов для меня — выйти на легендарную сцену, проверка на прочность, — говорит актер. — Мне неважно, какой Хабенский режиссер, важно, что он хороший человек. Удивительный, чуткий, очень добрый. Человеческие качества позволили репетировать в любви и доверии. А Тригорин — хитрый, страстный и ищущий свое место. То, которое ему определила Аркадина, его не устраивает. Но изо всех сил он пытается соответствовать своей великой спутнице.
Константин Треплев видит рядом со своей матерью человека одного с ним возраста. Но его Аркадина считает невероятно талантливым и прекрасным, а собственного сына не замечает. Поэтому конфликт между сыном и матерью усиливается.
Еще одна находка для спектакля — Анатолий Кот в роли Петра Николаевича Сорина — брата Аркадиной. С самой первой сцены от этого артиста невозможно оторвать глаз. Его персонаж ходит в трениках, рубашке и пиджаке. В армейский бинокль он наблюдает за обитателями своей усадьбы. Успокаивает Треплева и пытается убедить, что мать его любит. Дорн за его бесхарактерность называет Сорина «старой бабой». Анатолий Кот играет персонажа старше себя на 12 лет. В спектакле Ефремова 1980 года в этой роли выступал народный артист Владлен Давыдов. А когда в 2001 году Николай Скорик вернул постановку Олега Николаевича — народный артист Вячеслав Невинный. Тогда же в «Чайке» блистали Евгений Миронов, Ирина Мирошниченко, Евгения Добровольская.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктер Анатолий Кот в роли Петра Сорина в сцене из спектакля «Чайка».
Комедию Чехова в 1898 году впервые на этой сцене поставили Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Этот спектакль обозначил новый рубеж в истории русского и мирового театра. А силуэт чайки по эскизу Федора Шехтеля впоследствии стал эмблемой МХТ.
Подробнее о разных «Чайках» в Художественном театре можно узнать на выставке «От Константина до Константина» в Зеленом фойе. Музей МХАТ представил уникальные экспонаты — режиссерский экземпляр пьесы Константина Станиславского и медальон с гравировкой, подаренный Чеховым Немировичу-Данченко. На нем слова «Ты дал моей “Чайке” жизнь. Спасибо!».