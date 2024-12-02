Расправил крылья: Константин Хабенский впервые выступил как режиссер

— Когда Константин Юрьевич сказал, что хочет делать «Чайку», в моей душе было смятение, потому что недавно я играл Тригорина и подумал, что опять будет он, — поделился народный артист Игорь Верник. — И тут он говорит, что это Дорн. Помню еще Смоктуновского в этой роли в спектакле Ефремова. Мудрый, потерявший интерес к жизни, всё понимающий, циничный, махнувший на себя рукой. Хабенский предложил Дорна горячего, что мне близко.