«Щелкунчик» с молотка: билетные операторы не верят в успех аукциона

В чате Большого театра люди активно обсуждают, реально ли приобрести билеты на «Щелкунчика» в постановке Юрия Григоровича по новой системе реализации. В этом году проходки на самый популярный новогодний спектакль поступили в продажу позднее обычного. Во избежание давки у касс театра впервые их будут покупать через сайт ГАБТа. А часть мест в партер выставят на торги. «Известия» узнали, достаточны ли эти меры для борьбы со спекулянтами и каковы перспективы нововведений.
Первые в театре.
С приходом нового руководства в Большой поклонники главного театра страны не устают удивляться масштабам деятельности Валерия Гергиева. Так, способы искоренить спекуляцию билетами на «Щелкунчика» в ГАБТ обсуждали с Министерством культуры и мэрией Москвы.
«Впереди у нас целая серия “Щелкунчиков”, — рассказал журналистам генеральный директор театра. — Мы хотим совместно с Министерством культуры, с мэрией Москвы сделать встречи с ярчайшим спектаклем возможными для большого количества людей. Поэтому эти вопросы сейчас обсуждаются. Будем надеяться на праздничный декабрь и первую половину января. “Щелкунчиков” будет довольно много предложено нашей публике».
Чтобы пресечь действия перекупщиков, руководство Большого театра сформировало специальную программу реализации мест на самый популярный новогодний спектакль.2 декабря в 10:00 мск ГАБТ откроет продажу билетов на спектакль, показ которого состоится 17 декабря в 19:00. Билеты будут доступны для приобретения только на официальном сайте через «Личный кабинет». При этом их реализация в разные дни будет осуществляться не единовременно, а в соответствии с графиком, размещенным на официальном сайте театра. Минимальная стоимость проходки на «Щелкунчика» — 1250 рублей (по программе «Молодежный» (14−22).
Стоимость проходки по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» — 5000 рублей.
Для предотвращения спекуляции с 1 октября 2024 года на все спектакли Большого театра можно приобрести только именные билеты. В случае с «Щелкунчиком» подобная практика существует уже несколько лет. Но это не останавливает перекупщиков.
Есть ограничения и в количестве приобретаемых проходок — не более четырех в одни руки. При этом один из билетов должен быть оформлен на держателя кабинета. Паспортные данные, вносимые в проходку, отразятся при проходе в театр, поэтому с собой обязательно надо иметь документ.
Отдельно 1,5 тыс. мест театр передаст участникам СВО и членам их семей.
Билетный аттракцион.
Еще одно нововведение ГАБТа — аукцион для физических и юридических лиц. Впервые часть билетов в партер уйдет с молотка на коммерческих торгах через электронную площадку банка — партнера театра. Как сообщили «Известиям» в Минкультуры, объем проходок, выставленных на аукцион, составит 12% от всего зала. В Большом считают, что такой механизм позволит направить часть собранных средств на дополнительную поддержку артистов.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте — есть видеоинструкция. При этом пользователь прикладывает скан-копию 2-й и 3-й страниц паспорта гражданина РФ. На странице аукциона можно ознакомиться со схемой зрительного зала и лотами. Участник имеет право подать заявку только на торги одного лота — места в зале. Продажа представляет собой процедуру увеличения начальной цены за билет с шагом в 5 тыс. рублей. Стартовая цена лота — 50 тыс. рублей за место в партере. Два билета — 100 тыс.
— Аукционы, созданные для покупки билетов на «Щелкунчик», больше заинтересуют перекупщиков, обычному человеку они не нужны, — сказал «Известиям» генеральный директор «МТС Live» Михаил Минин. — Только на декабрь объявлено 17 аукционов. Наверняка спекулянты будут торговаться за билеты между собой. А для начала встретятся на пятачке у Большого театра и договорятся, что не повышают цены друг против друга, потому что все они знакомы.
По мнению руководителя одного из крупнейших билетных сервисов России, для перекупщиков появление аукционов — наоборот, прозрачность. Начиная с того, что в системе коммерческих торгов легко зарегистрироваться.
— У крупных спекулянтов есть под сотню курьеров, и каждый официально приобретет билеты со своих аккаунтов, — продолжает Михаил Минин. — Коммерческие торги — не метод борьбы с перекупщиками. Это скорее метод для урегулирования ценообразования. А театр, таким образом, снимает с себя ответственность за высокие цены на «Щелкунчика». Кстати, как только объявили об аукционах, сайт торгов тут же упал. Предполагаю, что простым зрителям купить проходки онлайн тоже будет непросто.
Эксперт предполагает, что сайт Большого театра подвергнется атакам ботов 30−40 компаний, торгующих билетами. И пока боты будут скупать проходки, обычный зритель не сможет зайти на сайт.
Добро пожаловаться.
Можно только предполагать, где потом окажутся места, скупленные ботами и на аукционах. Билетные спекулянты имеют сайты-двойники, через которые реализуют проходки на «Щелкунчика» по завышенным ценам.
По информации, предоставленной «Известиям» Роскомнадзором, в 2024 году на основании судебных решений доступ ограничен к 17 интернет-ресурсам, содержащим информацию о незаконной реализации официальных билетов на представления в ГАБТ, в том числе на балет «Щелкунчик». Злоумышленники создавали платформы- «зеркала», которые сложно отличить от официального сайта ФГБУК «Большой театр России», и продавали там проходки по завышенной цене, что нарушает права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о товаре или услуге, изготовителе, продавце, исполнителе.
«Известия» рассказывали, как Театру кукол Образцова удалось вычислить организаторов подобных мошеннических схем реализации и начать против них судебное разбирательство. Обращения в ведомство пострадавших от спекулянтов не носят массовый характер. По информации Минкультуры, их количество ежегодно сокращается. Но куда бежать, когда вас уже обманули?
— Поскольку Министерство культуры России не имеет полномочий по расследованию фактов правонарушений, более быстрый эффект даст обращение в уполномоченные правоохранительные органы. При обращении граждан ведомство информирует об этих фактах соответствующие органы внутренних дел. А если поступает информация о деятельности сайтов-двойников или сайтов-клонов — информация передается в Роскомнадзор, — сообщили «Известиям» в министерстве.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора, после того как судебные решения попадают в ведомство, ссылки с запрещенной информацией вносят в единый реестр. В адрес провайдера хостинга направляется уведомление. По закону владелец интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов. Если этого не происходит, Роскомнадзор ограничивает доступ к интернет-странице.
Согласно рекомендациям Минкультуры России, на сайтах ФГБУК (федеральных государственных бюджетных учреждений культуры) размещена информация, предупреждающая зрителей о том, что, приобретая билеты у сторонних организаций, они рискуют быть обманутыми.
— Покупать билеты рекомендуется исключительно в кассах, на сайтах учреждений и у официальных партнеров, — пояснили «Известиям» в министерстве.
В этом году «Щелкунчика» также можно увидеть в сотне кинотеатров страны. Впервые 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 пройдут прямые трансляции спектакля из исторического здания Большого театра. Стоимость билета в столичном кинотеатре «Октябрь» от 1150 до 1600 рублей. Ну, а для тех, у кого не будет и этой возможности, ГАБТ покажет трансляцию балета 31 декабря в 20:00 на странице официального сообщества театра во «ВКонтакте».