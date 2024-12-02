«Щелкунчик» с молотка: билетные операторы не верят в успех аукциона

— Аукционы, созданные для покупки билетов на «Щелкунчик», больше заинтересуют перекупщиков, обычному человеку они не нужны, — сказал «Известиям» генеральный директор «МТС Live» Михаил Минин. — Только на декабрь объявлено 17 аукционов. Наверняка спекулянты будут торговаться за билеты между собой. А для начала встретятся на пятачке у Большого театра и договорятся, что не повышают цены друг против друга, потому что все они знакомы.