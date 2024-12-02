Хвойные леса Волгоградской области защитят от вырубки перед Новым годом

По данным облкомприроды, сосна крымская и сосна обыкновенная занимают более 70 тысяч гектаров лесного фонда Волгоградской области. Лесные инспекторы разработали 925 маршрутов патрулирования общей протяженностью более 55 тысяч километров. Ежедневно на этих маршрутах работают 390 инспекторов лесного надзора.
Как сообщает администрация Волгограда, для повышения эффективности наблюдения за лесами и выявления нарушений широко применяются беспилотники. В настоящее время на вооружении лесных инспекторов уже 6 квадрокоптеров, а в будущем их количество будет увеличено. Волгоградская область участвует в федеральном проекте по расширению использования беспилотников для охраны лесов. Федеральная программа называется «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках нее уже заключен договор на поставку 23 беспилотников для патрулирования лесов и выявления нарушений.
Напоминаем, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрена серьезная ответственность: от штрафов (от 3000 до 3 000 000 рублей) до лишения свободы на срок до 7 лет при значительном ущербе.
Волгоградская область продолжает системно увеличивать площади лесных насаждений, поддерживая федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Регион активно работает над защитой лесов — это подчеркивает его приверженность сохранению природных богатств.