Хвойные леса Волгоградской области защитят от вырубки перед Новым годом

Как сообщает администрация Волгограда, для повышения эффективности наблюдения за лесами и выявления нарушений широко применяются беспилотники. В настоящее время на вооружении лесных инспекторов уже 6 квадрокоптеров, а в будущем их количество будет увеличено. Волгоградская область участвует в федеральном проекте по расширению использования беспилотников для охраны лесов. Федеральная программа называется «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках нее уже заключен договор на поставку 23 беспилотников для патрулирования лесов и выявления нарушений.