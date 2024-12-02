«Зачем она вам такая нужна!»: Как малышка, которую мать родила на берегу водоема, обрела новую семью

Четырехлетнюю Лику ростовчанка Татьяна Саидова забрала из Дома ребенка. Сотрудники отговаривали женщину от этого шага: ведь мать девочки была настолько не в себе, что родила ее прямо на пляже…
НА ГЛАЗАХ ОТДЫХАЮЩИХ.
— О том, как Лика появилась на свет, тогда даже писали в газетах, — рассказала Татьяна Саидова. — Это случилось в июле 2020 года. Мать родила ее на многолюдном пляже в Аксайском районе.
Жизнерадостная девочка стала любимицей семьи из архива героя публикации.
Новорожденную увезли в больницу, а ее мать — в специализированное учреждение. Там женщину привели в чувство. Она написала заявление с просьбой оставить дочь на месяц в Доме ребенка. Но ни через месяц, ни через два за крохой не явилась. Органы опеки начали разыскивать мать-кукушку.
— Она была приезжей, если не ошибаюсь — из Калужской области. Страдала психическим заболеванием. Ее квартира была совершенно не подготовлена для ребенка — ни кроватки, ни одежды — ничего.
В итоге, мать ограничили в родительских правах, а девочка так и осталась в спецучреждении. Казалось бы, у малышки с такой биографией было мало шансов попасть в семью.
СЕРДЦЕ ЙОКНУЛО.
Но Татьяну Саидову — приемную маму «со стажем» — трудности не пугали никогда. «КП — Ростов-на-Дону» уже рассказывала, что ростовчанка взяла под свое крыло девочку с ДЦП, мальчика с синдромом Дауна и сироту, который потерял глазик из-за родовой травмы.
Когда дети подросли, Татьяна заскучала по малышам и решила приютить еще одного ребенка. В органах опеки женщине показали фото Лики. При виде девчушки сердце ростовчанки йокнуло, и она захотела повидаться с крошкой.
Лика ходит в детский сад и занимается танцами из архива героя публикации.
— Мне дали направление в Дом ребенка. Это было время ковида и строгих мер безопасности. Для того, чтобы увидеться с Ликой пришлось сдать тест на коронавирус, надеть защитный халат и маску…
Татьяна купила игрушки и фрукты для девочки. Она надеялась, что ей дадут погулять с ней на детской площадке, но… Первая встреча прошла скомкано. Нянечка вынесла Лику на руках, показала будущей маме, а потом ушла. Да и вообще сотрудники отговаривали женщину забирать «пляжного» ребенка: «Зачем она вам такая нужна! У нее плохая наследственность, она не будет ходить, говорить…».
«ОНА У НАС МОЛОДЕЦ!».
Несмотря на пугающие прогнозы, Татьяна забрала Лику в свою семью. Первое время десятимесячная малышка панически всех боялась и никак не могла наесться — тряслась за бутылочкой с кашей.
— При виде меня — плакала. Лишь старшая дочь Анна не вызывала у нее такого ужаса. Поэтому она ее и кормила, их укладывала спать.
Татьяна показала девочку неврологу и психиатру. К счастью, специалисты не увидели у ребенка никаких отклонений. Девочка потихоньку привыкла к новой семье и развивалась так же, как все здоровые дети: в годик — ходила, в два — разговаривала…
Сейчас четырехлетняя Лика с удовольствием ходит в детский садик и в танцевальный кружок. Открытая жизнерадостная девочка с лучезарной улыбкой стала любимицей семьи. Татьяна уверена, что у нее все в жизни сложится хорошо: «Она у нас молодец!».
Татьяна Саидова с приемными дочерьми: старшей Аней и младшей Ликой Мария ГИЧЕНКО.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Роды на пляже в Сочи.
Не менее громкий случай произошел в 2019 году в городе-курорте Сочи: 27-летняя жительница Азова тоже родила ребенка на пляже.
Женщина была на девятом месяце беременности и приехала в поселок Лазаревское к матери. В один из дней ранним утром женщина пошла на пляж, где у нее начались схватки. Скорую помощь женщине вызвали отдыхающие. Фельдшер приняла роды. Мальчик появился на свет на берегу моря здоровым. От госпитализации его мама отказалась.