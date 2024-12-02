«Зачем она вам такая нужна!»: Как малышка, которую мать родила на берегу водоема, обрела новую семью

Татьяна купила игрушки и фрукты для девочки. Она надеялась, что ей дадут погулять с ней на детской площадке, но… Первая встреча прошла скомкано. Нянечка вынесла Лику на руках, показала будущей маме, а потом ушла. Да и вообще сотрудники отговаривали женщину забирать «пляжного» ребенка: «Зачем она вам такая нужна! У нее плохая наследственность, она не будет ходить, говорить…».