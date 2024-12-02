Украинские боты атакуют Приморье фейками

Приморские телеграм-каналы подверглись массированной атаке украинских ботов. Они буквально завалили администраторов фейковой информацией.
Чаще всего она касается инцидентов с участием якобы размещённых в Приморье северокорейских военных. Причём для достоверности используют сгенерированное искусственным интеллектом видео.
Одной из таких фальшивок стало видео с участием официального представителя приморского Следкома Авроры Римской. На старую запись наложен созданный искусственным интеллектом звук. Фальшивку легко отличить по расхождению звука с артикуляцией на видео.
Многие телеграм-каналы размещают недостоверную информацию, не удосужившись её проверить. Атака украинских специалистов центра информационных специальных операций продолжается с конца прошлой недели. Приморцев просят сохранять бдительность и не доверять непроверенной информации.