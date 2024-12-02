Внимание, опасный лёд: ГИМС Хабаровска призывает к осторожности в зимний период

Ключевая фраза: Стоит отметить, что процесс ледообразования происходит неравномерно на протяжении одного и того же водоема. Есть участки, где зимний покров может даже в январе-феврале быть слишком тонким и хрупким или вообще отсутствовать. Лёд тоньше в тех местах, где есть сильное течение, сброс теплых вод, густая растительность. Прошедший снегопад стал как дополнительным фактором замедления промерзания реки, так и скрыл под собой опасные участки, сделав их незаметными для глаз.