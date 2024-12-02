Внимание, опасный лёд: ГИМС Хабаровска призывает к осторожности в зимний период

На водоемах Хабаровского края ледостав сформировался еще не везде. Несмотря на неоднородность и местами хрупкость зимнего покрова и установленные предупреждения о запрете выхода на водоемы, желающих прогуляться и порыбачить это не останавливает. В связи с этим сотрудники ГИМС МЧС России организовали профилактическую работу, сообщает ИА AmurMedia.
Так, в районе стадиона им. Ленина и набережной им. Г. И. Невельского в Хабаровске сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю вышли в профилактический рейд и почти сразу на значительном расстоянии от берега заметили сидящих рыбаков. Инспекторы пригласили любителей зимней рыбалки на берег и напомнили о правилах безопасности, выдали памятки.
По данным гидрологов, у города Хабаровска ещё отмечается ледоход. Выше по течению лёд уже встал. На малых реках также идет формирование зимнего покрова.
Ключевая фраза: Стоит отметить, что процесс ледообразования происходит неравномерно на протяжении одного и того же водоема. Есть участки, где зимний покров может даже в январе-феврале быть слишком тонким и хрупким или вообще отсутствовать. Лёд тоньше в тех местах, где есть сильное течение, сброс теплых вод, густая растительность. Прошедший снегопад стал как дополнительным фактором замедления промерзания реки, так и скрыл под собой опасные участки, сделав их незаметными для глаз.
«На реке Амур устанавливается ледостав, сильных морозов ещё не было. Колебание температуры воздуха, выпавший снег замедляют этот процесс. Это значит, что выход на лед людей сейчас крайне опасен. Никакой улов не стоит человеческой жизни», — отметил государственный инспектор хабаровского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Яков Митрофанов.
Чтобы избежать трагедий на льду и не подвергать жизнь опасности, необходимо помнить, что:
- на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью;
- безопасным для одного человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на льду группа людей, эти значения увеличиваются вдвое;
- в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, где есть водная растительность, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Правила поведения на льду:
- нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- при переходе через реку пользуйтесь официальными ледовыми переправами;
- если вы собрались на рыбалку, обязательно возьмите с собой пешню, веревку, самоспасалки;
- не выходите к водоему в одиночку.
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
- Родители! Не отпускайте детей на водоемы без присмотра! Не выходите вместе с ними на лёд! Объясните опасность игр на акватории.
- одна из самых частых причин трагедий — алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.