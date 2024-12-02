Эмоциональное потрясение стало ключом к справедливости в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд признал недействительным кредитный договор, заключенный 73-летней женщиной под влиянием обмана, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
В августе 2023 года пенсионерка поверила неизвестным, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, и оформила заем на 385 тысяч рублей. Полученные деньги она по их указанию перевела на счета преступников.
Женщина успела внести 12 тысяч рублей в счет погашения кредита, прежде чем стало ясно, что она стала жертвой мошеннической схемы. В ходе расследования было установлено, что на момент оформления кредита она находилась в состоянии сильного эмоционального напряжения, что мешало ей критически оценить происходящее.
Прокуратура Хабаровского края вмешалась, чтобы защитить права пожилой женщины. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании договора недействительным и возврате уплаченных средств. Суд удовлетворил требования прокурора, отменил кредит и обязал банк вернуть пенсионерке 12 тысяч рублей.
Это решение стало важным шагом в защите пострадавших от действий мошенников, напомнив о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно представляющимися сотрудниками официальных органов.