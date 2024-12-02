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Эмоциональное потрясение стало ключом к справедливости в Хабаровске

Жительница Хабаровска избавилась от долгового бремени благодаря прокурорской защите.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске Центральный районный суд признал недействительным кредитный договор, заключенный 73-летней женщиной под влиянием обмана, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

В августе 2023 года пенсионерка поверила неизвестным, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, и оформила заем на 385 тысяч рублей. Полученные деньги она по их указанию перевела на счета преступников.

Женщина успела внести 12 тысяч рублей в счет погашения кредита, прежде чем стало ясно, что она стала жертвой мошеннической схемы. В ходе расследования было установлено, что на момент оформления кредита она находилась в состоянии сильного эмоционального напряжения, что мешало ей критически оценить происходящее.

Прокуратура Хабаровского края вмешалась, чтобы защитить права пожилой женщины. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании договора недействительным и возврате уплаченных средств. Суд удовлетворил требования прокурора, отменил кредит и обязал банк вернуть пенсионерке 12 тысяч рублей.

Это решение стало важным шагом в защите пострадавших от действий мошенников, напомнив о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно представляющимися сотрудниками официальных органов.

Прокуратура