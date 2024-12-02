Эмоциональное потрясение стало ключом к справедливости в Хабаровске

Женщина успела внести 12 тысяч рублей в счет погашения кредита, прежде чем стало ясно, что она стала жертвой мошеннической схемы. В ходе расследования было установлено, что на момент оформления кредита она находилась в состоянии сильного эмоционального напряжения, что мешало ей критически оценить происходящее.