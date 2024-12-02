В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега

Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов «Авроры», задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие «Хабаровские авиалинии»). Последний самолет был отправлен под утро понедельника.