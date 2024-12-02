В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега

ХАБАРОВСК, 2 дек — РИА Новости. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания «Хабаровские авиалинии».
Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала «ХабАвиа».
«Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег», — говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.
Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов «Авроры», задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие «Хабаровские авиалинии»). Последний самолет был отправлен под утро понедельника.
По данным КГКУ «Хабаровскуправтодор», на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения.
По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.