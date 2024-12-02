Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Приморье

«В Приморье в декабре бывают и крепкие морозы, и оттепели. Температурный фон по сравнению с предыдущим месяцем понижается на 7−10 градусов, и средняя за месяц температура воздуха составляет −14…-18 °С, в северных и горных районах до −19…-21 °С, на побережье −6…-11 °С. Диапазон изменчивости этих значений (особенно на юге края) в годовом ходе наибольший», — сообщили в Примгидромете.
По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в декабре достигала +4…+9 градусов, на юге было до +13. Что касается осадков, то в декабре их наблюдается меньше, чем в ноябре.
В этом году среднемесячная температура в декабре ожидается в пределах −13…-18 градусов, на севере возможны морозы до −22. На побережье традиционно будет теплее −8…-12 градусов. Не обойдется и без осадков, их выпадет около среднего многолетнего количества и больше него.
Напомним, ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды на наступившей неделе. Согласно прогнозам, в крае ожидаются осадки и резкое похолодание.