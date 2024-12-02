Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Приморье

«В Приморье в декабре бывают и крепкие морозы, и оттепели. Температурный фон по сравнению с предыдущим месяцем понижается на 7−10 градусов, и средняя за месяц температура воздуха составляет −14…-18 °С, в северных и горных районах до −19…-21 °С, на побережье −6…-11 °С. Диапазон изменчивости этих значений (особенно на юге края) в годовом ходе наибольший», — сообщили в Примгидромете.