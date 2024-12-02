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Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ФедералПресс. Приморские синоптики рассказали, чего ждать от наступившего декабря. Как отмечают специалисты, погода в первый зимний месяц всегда отличается.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 42% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: Freepik

«В Приморье в декабре бывают и крепкие морозы, и оттепели. Температурный фон по сравнению с предыдущим месяцем понижается на 7−10 градусов, и средняя за месяц температура воздуха составляет −14…-18 °С, в северных и горных районах до −19…-21 °С, на побережье −6…-11 °С. Диапазон изменчивости этих значений (особенно на юге края) в годовом ходе наибольший», — сообщили в Примгидромете.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в декабре достигала +4…+9 градусов, на юге было до +13. Что касается осадков, то в декабре их наблюдается меньше, чем в ноябре.

В этом году среднемесячная температура в декабре ожидается в пределах −13…-18 градусов, на севере возможны морозы до −22. На побережье традиционно будет теплее −8…-12 градусов. Не обойдется и без осадков, их выпадет около среднего многолетнего количества и больше него.

Напомним, ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды на наступившей неделе. Согласно прогнозам, в крае ожидаются осадки и резкое похолодание.