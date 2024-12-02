Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» Чайковского

Всего запланировано 18 показов популярного новогоднего спектакля. Первый из них состоится 17 декабря в 19:00. В дальнейшем выступления будут проходить 19 и 20 декабря в 12:00, 21 декабря в 12:00 и 19:00, а также 22 декабря в 12:00. На последней неделе декабря балет покажут 24 декабря в 19:00, 25 декабря в 12:00, 26 декабря в два сеанса — в 12:00 и 19:00, 27 декабря в 12:00 и 28 декабря в 19:00. Финальные показы пройдут с 29 по 31 декабря, по два сеанса ежедневно: утренний и вечерний.