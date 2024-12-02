Иркутянка Александра Грушина успешно дебютировала в телепрограмме «Своя игра»

Одним из ее соперников был химик-лаборант Илья Ганчуков из Новосибирска. Он играет в интеллектуальном шоу уже третью игру подряд. Еще один участник также имел опыт участия в данном проекте. Физик Гоманько из Москвы играл в «Свою игру» уже в седьмой раз.