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Иркутянка Александра Грушина успешно дебютировала в телепрограмме «Своя игра»

Она набрала 6800 баллов по итогам игры.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные на одном из центральных телеканалов вышел очередной выпуск интеллектуальной телепрограммы «Своя игра» из серии «Продолжение следует». В числе участников была также Александра Грушина из Иркутска.

— Мне 26 лет, я окончила Иркутский государственный университет по специальности «История», но позже переквалифицировалась в «Программирование» и в настоящий момент занимаюсь разработкой программного обеспечения, — рассказала немного о себе Александра Грушина. — В «Своей игре» я дебютирую.

Одним из ее соперников был химик-лаборант Илья Ганчуков из Новосибирска. Он играет в интеллектуальном шоу уже третью игру подряд. Еще один участник также имел опыт участия в данном проекте. Физик Гоманько из Москвы играл в «Свою игру» уже в седьмой раз.

По итогам программы иркутянка заняла второе место, набрав 6800 очков.

— Это более чем достойный дебют, — заключил ведущий «Своей игры» Петр Кулешов.

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