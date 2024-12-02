«Валит со всей мощи»: плотный снегопад окутал Приморье в эти минуты — видео

Плотный слой снега уже окутал некоторые районы Приморья. Так, пользователи соцсетей рассказали, что снегопад дошел уже и до Михайловского района. В соцсетях местные жители поделились видео с места.
Отмечается, что в понедельник, 2 декабря, Приморский край оказался во власти циклона. Во Владивостоке идет дождь, однако многие приморцы сообщают о крупном снегопаде. По словам очевидцев, осадки настигли Арсеньев, Партизанский и Михайловский районы.
В комментариях подписчики активно обсуждают обстановку: «Валит со всей мощи»; «Ого, уже и до нас добралось»; «Красота какая».