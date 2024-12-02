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«Валит со всей мощи»: плотный снегопад окутал Приморье в эти минуты — видео

«Ого, уже и до нас добралось», — комментируют пользователи в соцсетях.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 42% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: Соцсети

Плотный слой снега уже окутал некоторые районы Приморья. Так, пользователи соцсетей рассказали, что снегопад дошел уже и до Михайловского района. В соцсетях местные жители поделились видео с места.

Отмечается, что в понедельник, 2 декабря, Приморский край оказался во власти циклона. Во Владивостоке идет дождь, однако многие приморцы сообщают о крупном снегопаде. По словам очевидцев, осадки настигли Арсеньев, Партизанский и Михайловский районы.

В комментариях подписчики активно обсуждают обстановку: «Валит со всей мощи»; «Ого, уже и до нас добралось»; «Красота какая».