В РФ разработали программу для оценки риска развития ишемической болезни сердца

В рамках проекта был разработан удобный вариант системной визуализации результатов, который позволяет отобразить разные показатели и их отклонение от условной границы «норма — патология». По формируемому визуальному образу можно увидеть, какая из диагностируемых подсистем организма влияет на риск развития ишемической болезни сердца. Эту диаграмму было предложено использовать как уточняющую диагностическую модель, которая может быть применима для экспресс-диагностики и скрининговых обследований больших групп населения. Разработка НГТУ получила патент и используется НИИ терапии и профилактической медицины.