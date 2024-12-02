В РФ разработали программу для оценки риска развития ишемической болезни сердца

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали программный модуль, позволяющий на основе биохимических показателей диагностировать вероятность риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Среди причин смертности от болезней системы кровообращения на первом месте стоит ишемия — локальное снижение кровотока, из-за которого происходит временное нарушение работы или устойчивое повреждение органов и тканей. В НГТУ отмечают, что в последние десятилетия врачи все чаще сталкиваются с молодыми пациентами, имеющими симптомы данного заболевания. В связи с этим своевременная диагностика и вторичная профилактика ишемической болезни сердца обладают высокой значимостью для кардиологии.
«Для оценки риска развития заболевания была разработана система логико-математических моделей, которая позволяет выполнить на основании лабораторных показателей расчет вероятности риска развития ИБС. Для удобства работы с коллекцией моделей, учитывающих специфику интерпретации набора биохимических показателей, был разработан программный модуль. Пользователь может ввести данные лабораторных исследований, и система выдаст результат, характеризующий численный риск развития коронарного атеросклероза и ИБС у пациента. На основании полученного результата в случае средних или высоких оценок риска развития ИБС у врача появляется основание для назначения пациенту дополнительных обследований и уточнения диагноза», — цитирует доцента кафедры вычислительной техники НГТУ, кандидата технических наук Ирину Яковину пресс-служба вуза.
Запрос на разработку поступил от лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (НИИТПМ). Метод позволяет оценивать риски развития заболеваний на основании воспалительных, окислительных и липидных биомаркеров. Для создания системы ученые использовали данные результатов исследования, в котором было обследовано порядка 200 пациентов.
В рамках проекта был разработан удобный вариант системной визуализации результатов, который позволяет отобразить разные показатели и их отклонение от условной границы «норма — патология». По формируемому визуальному образу можно увидеть, какая из диагностируемых подсистем организма влияет на риск развития ишемической болезни сердца. Эту диаграмму было предложено использовать как уточняющую диагностическую модель, которая может быть применима для экспресс-диагностики и скрининговых обследований больших групп населения. Разработка НГТУ получила патент и используется НИИ терапии и профилактической медицины.