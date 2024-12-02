В выходные на дорогах Хабаровского края задержали 56 пьяных водителей

В минувшие выходные на дорогах Хабаровского края задержали 56 пьяных водителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Самое большее количество нетрезвых поездок пришлось на воскресенье: в этот день было задержано 30 человек. В субботу пьяными за рулем встретились инспекторам дорожного движения 25 водителей. В пятницу выпили перед поездкой и были задержаны 26 человек.
В Хабаровске инспекторы ДПС задержали 25 пьяных водителей: 10 человек в пятницу, 6 в субботу и 9 в воскресенье.
— За прошедший ноябрь на дорогах края было задержано 39 пьяных водителей, которые уже лишены водительских прав за нетрезвое вождение. Управление автомобилем в пьяном состоянии — это преступление. После первого задержания нетрезвым водителя ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. При вторичном задержании наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Суды часто в этом случае назначают наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дополнительно назначаются штрафы, а также применяется конфискация автомобилей, — напомнила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.