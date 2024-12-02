В выходные на дорогах Хабаровского края задержали 56 пьяных водителей

— За прошедший ноябрь на дорогах края было задержано 39 пьяных водителей, которые уже лишены водительских прав за нетрезвое вождение. Управление автомобилем в пьяном состоянии — это преступление. После первого задержания нетрезвым водителя ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. При вторичном задержании наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Суды часто в этом случае назначают наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дополнительно назначаются штрафы, а также применяется конфискация автомобилей, — напомнила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.