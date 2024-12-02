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Опубликован прогноз погоды на рабочую неделю в Красноярске

Прогноз погоды в Красноярске составили синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 52% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Во понедельник, 2 декабря, температура воздуха днем опустится до −4 градусов, будет облачность, без осадков. Порывы ветра до 4 метров в секунду. Ночью прогнозируется −12 градусов.

Во вторник ожидается −5 градусов днем, облачность, без осадков. Ночью похолодает до −9 градусов. В течение дня будет ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В среду днем будет −4 градуса. Температура воздуха ночью вовсе опустится до −9 градусов. Днем будет облачно, без снега.

В четверг ожидается облачность, будет −3 градуса днем. Ветер до 10 метров в секунду, а ночью похолодает −6 градусов.

В пятницу столбик термометра опустится до −3 градусов. Ночью будет −7 градусов. Без осадков, облачно.