Опубликован прогноз погоды на рабочую неделю в Красноярске

Во понедельник, 2 декабря, температура воздуха днем опустится до −4 градусов, будет облачность, без осадков. Порывы ветра до 4 метров в секунду. Ночью прогнозируется −12 градусов.
Во вторник ожидается −5 градусов днем, облачность, без осадков. Ночью похолодает до −9 градусов. В течение дня будет ветер с порывами до 12 метров в секунду.
В среду днем будет −4 градуса. Температура воздуха ночью вовсе опустится до −9 градусов. Днем будет облачно, без снега.
В четверг ожидается облачность, будет −3 градуса днем. Ветер до 10 метров в секунду, а ночью похолодает −6 градусов.
В пятницу столбик термометра опустится до −3 градусов. Ночью будет −7 градусов. Без осадков, облачно.