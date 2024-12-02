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Морозы до 22 градусов и снег три дня подряд: каким будет начало зимы в Астане

В Астане в первую неделю зимы, со 2 по 8 декабря, обещают похолодание до минус 20 градусов и небольшой снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Nur.kz

2 декабря в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 13 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до минус 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 18 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

3 декабря ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 12 градусов. Максимальная температура составит минус 8 градусов, а минимальная — минус 17 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

4 декабря также осадков не ожидается. Средняя температура — минус 11 градусов. Днем термометры покажут до минус 7 градусов, а ночью температура опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

5 декабря в Астане будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем — минус 12 градусов. Максимально температура поднимется до минус 7 градусов, а опуститься может до минус 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

6 декабря ожидается небольшой снег. Среднесуточная температура — минус 12 градусов. Днем термометры покажут до минус 8 градусов, а ночью похолодает до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

7 декабря вновь ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 18 градусов. Максимальная температура составит минус 9 градусов, минимальная — минус 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра — 3,8 м/с.

8 декабря, по прогнозам, будет идти снег. Средняя температура составит минус 17 градусов. Днем термометры покажут до минус 13 градусов, но ночью похолодает до минус 21 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.