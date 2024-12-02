На Чукотке в 2025 году издадут книгу по изучению петроглифов Пегтымеля

В археологический сезон 2024 года на Чукотке обнаружено два поселения береговых чукчей, предположительно датированных XVIII — началом XX века. Поселения, получившие названия Энмелен-1 и Валькатлын, были найдены в сентябре 2024 года во время полевых работ в Провиденском городском округе экспедицией под руководством археолога Кирилла Днепровского, который посвятил изучению прошлого Чукотки более 30 лет. Они состоят из видимых на поверхности остатков жилищ-яранг и хозяйственных сооружений. Округлые основания яранг, диаметром 5−6 м, задернованные холмы и провалы на месте ям для хранения мяса расположены вдоль побережья Анадырского залива.