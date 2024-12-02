На Чукотке в 2025 году издадут книгу по изучению петроглифов Пегтымеля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Археологи на Чукотке совместно с Институтом археологии РАН планируют издать книгу, посвященную изучению петроглифов Пегтымеля — самого северного в Азии памятника наскального творчества, рассказывающего о быте древних людей в этих местах. Всего в археологический сезон 2024 года на Чукотке обнаружено два поселения береговых чукчей, предположительно датированных XVIII — началом XX века, рассказал ТАСС председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин.
«В 2025 году планируем продолжить работу по обследованию памятников археологии, открытых Николаем Диковым вдоль русла реки Анадырь в Анадырском районе, а также по реке Амгуэма в городском округе Эгвекинот. Рассматриваем возможность создания в 2025 году совместно с Институтом археологии РАН книги, посвященной изучению петроглифов Пегтымеля. Трехлетний цикл исследований завершен, в течение следующего года он будет оформлен в книгу», — рассказал Владимир Девяткин.
По его словам, археологическая обследованность Чукотки, по сравнению с центральными регионами страны, невысокая. Это связано со сложными климатическими условиями, коротким летом, большими и малонаселенными территориями. На протяжении нескольких лет в регионе при финансовой поддержке правительства Чукотского автономного округа работают сотрудники Петроглифического отряда Института археологии РАН. Они ведут археологическую разведку и работы по документированию наскальных рисунков — петроглифов, расположенных на берегу реки Пегтымель. Это самый северный в Азии памятник наскального творчества, он находится за Полярным кругом и датируется I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.
В археологический сезон 2024 года на Чукотке обнаружено два поселения береговых чукчей, предположительно датированных XVIII — началом XX века. Поселения, получившие названия Энмелен-1 и Валькатлын, были найдены в сентябре 2024 года во время полевых работ в Провиденском городском округе экспедицией под руководством археолога Кирилла Днепровского, который посвятил изучению прошлого Чукотки более 30 лет. Они состоят из видимых на поверхности остатков жилищ-яранг и хозяйственных сооружений. Округлые основания яранг, диаметром 5−6 м, задернованные холмы и провалы на месте ям для хранения мяса расположены вдоль побережья Анадырского залива.
По мнению археологов, поселения принадлежали береговым чукчам, и в этом их ценность для истории, так как источников по изучению древних поселков чукотского этноса достаточно мало. Однако время возникновения и существования поселений требует уточнения, для чего необходимо проведение специальных археологических работ.
О наскальных рисунках Пегтымеля.
Наскальные рисунки Пегтымеля были обнаружены в долине одноименной реки в 1965 году геологом Николаем Саморуковым. Основное скопление оставленных древними людьми изображений находится примерно на протяжении полутора километров вблизи устья ручья Кээнейкууль.
Пегтымельские петроглифы изображают сцены охоты древних людей на оленей, морскую охоту и людей с грибовидными головами. На сегодняшний день учеными выявлено около 500 каменных плоскостей с древними рисунками.