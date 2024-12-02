Индекс промпроизводства в Пермском крае увеличился на 6,4%

Пермьстат опубликовал данные об индексе промышленного производства за десять месяцев 2024 года. По сравнению с прошлым годом индекс промпроизводства с января по октябрь в Прикамье вырос и составил 106,4%.
По отдельным видам деятельности наибольший рост зафиксирован в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 18,6%. В обрабатывающих производствах отмечено повышение на 9,7%. В добыче полезных ископаемых рост составил 1,1%.
При этом за десять месяцев текущего года зафиксировано снижение производства в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов. Индекс в этой сфере уменьшился на 4,1%.