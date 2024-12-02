В России впервые разработали нейросеть для обработки данных рентгеновской спектроскопии

«С открытием центра коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)” объем данных значительно увеличится, а инструментов для их автоматической обработки до сих пор нет. И мы решили впервые доверить решение этой проблемы нейросетям. Для обучения модели мы использовали синтетические данные. Каждый такой синтетический спектр включал в себя шум, пики и фон неупругого рассеяния. Затем мы разработали алгоритм для постобработки результатов анализа модели», — цитирует автора разработки Артема Вахрушева пресс-служба НГУ.