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Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ идет среди уязвимых категорий населения

Речь идет о наркозависимых гражданах, работниках секс-индустрии.

Источник: Аргументы и факты

Эпидемия ВИЧ начала распространяться среди уязвимых групп населения. Подробности озвучил в беседе с журналистами «Интерфакс» руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, эти люди тали реже обследоваться. Они находятся в группе риска. Речь идет о наркозависимых гражданах и работниках секс-индустрии.

Больше всего проблемных случаев было зафиксировано в сельских районах России и удаленных регионах. Врачи продолжают вести предупредительные кампании.

Покровский также напомнил, что заболеваемость в общей сложности за последние 10 лет снизилась. Показатель уменьшился на 27%. При этом люди все чаще сдают тесты и проверяются.

Ранее сообщалось, что способствовать заражению ВИЧ может и алкоголь. В моменты опьянения человек теряет контроль над собой и заражается вирусом в результате полового контакта.