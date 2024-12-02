Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ идет среди уязвимых категорий населения

Эпидемия ВИЧ начала распространяться среди уязвимых групп населения. Подробности озвучил в беседе с журналистами «Интерфакс» руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По его словам, эти люди тали реже обследоваться. Они находятся в группе риска. Речь идет о наркозависимых гражданах и работниках секс-индустрии.
Больше всего проблемных случаев было зафиксировано в сельских районах России и удаленных регионах. Врачи продолжают вести предупредительные кампании.
Покровский также напомнил, что заболеваемость в общей сложности за последние 10 лет снизилась. Показатель уменьшился на 27%. При этом люди все чаще сдают тесты и проверяются.
Ранее сообщалось, что способствовать заражению ВИЧ может и алкоголь. В моменты опьянения человек теряет контроль над собой и заражается вирусом в результате полового контакта.