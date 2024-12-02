В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега

Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно прекратил работу для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Работа аэропорта приостановлена с 8:00 до 13:00 по местному времени (с 1:00 до 6:00 мск) из-за мокрого снега, что осложнило эксплуатацию ВПП. Рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян, запланированные на 29 ноября и 2 декабря, задерживаются из-за погодных условий в аэропортах назначения.
В то же время сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре обслужили за ночь восемь рейсов авиакомпании «Аврора», которые ранее задерживались из-за продолжительных снегопадов. За этот период через небольшой терминал аэропорта прошло около 460 пассажиров. Самолеты совершали по четыре взлета и посадки, а последний рейс был выполнен ранним утром понедельника.
По данным краевого управления дорожного хозяйства, из-за непогоды временно ограничено движение на нескольких региональных и федеральных дорогах. По информации ЕДДС, снегопады наблюдаются в ряде районов края, включая Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, район имени Лазо и Хабаровский, тогда как в остальных районах осадки отсутствуют.
Ранее стало известно, что в ночь на 2 декабря Землю накроет магнитная буря.