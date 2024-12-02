В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега

В то же время сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре обслужили за ночь восемь рейсов авиакомпании «Аврора», которые ранее задерживались из-за продолжительных снегопадов. За этот период через небольшой терминал аэропорта прошло около 460 пассажиров. Самолеты совершали по четыре взлета и посадки, а последний рейс был выполнен ранним утром понедельника.