Воздух в Челябинской области прогреется до плюс 2 градусов

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 в Челябинске и Коркино действует предупреждение о НМУ первой степени опасности.