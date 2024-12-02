Воздух в Челябинской области прогреется до плюс 2 градусов

Днем в понедельник облачно с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2.
Непосредственно в Челябинске сегодня слабый снег и от нуля до плюс 2.
В семь утра в центре города минус 2, влажность 76%, ветер юго-западный 2 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба при норме 744 мм.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 в Челябинске и Коркино действует предупреждение о НМУ первой степени опасности.