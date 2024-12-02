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Жители Красноярского края стали чаще болеть чесоткой

В Красноярском крае за 10 месяцев 2024 года диагноз «чесотка» был установлен 98 жителям.

Источник: Freepik

Это на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Роспотребнадзоре.

Больше всего случаев чесотки зарегистрировали в Красноярске — 43,9%, а также в Канске, Енисейске, Ачинске, Лесосибирске, Дивногорске, Назарове, Богучанском и Ужурском районах.

Чаще чесоткой болели взрослые — 69,4%. При этом среди детей отмечается рост случаев заражения — 30 в этом году против 17 в прошлом.

Эпидемиологи предупреждают, что чесотку легко подхватить. Чаще всего заражение происходит при передаче клещей от больного человека здоровому при непосредственном контакте или в случае пользования общими вещами, например, одеждой или постельными принадлежностями. Поэтому следует всегда соблюдать меры профилактики.

«Если вы подозреваете, что у вас или вашего ребенка чесотка, не занимайтесь самолечением и не стесняйтесь обращаться к врачу», — призвали в Управлении.

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