Жители Красноярского края стали чаще болеть чесоткой

Эпидемиологи предупреждают, что чесотку легко подхватить. Чаще всего заражение происходит при передаче клещей от больного человека здоровому при непосредственном контакте или в случае пользования общими вещами, например, одеждой или постельными принадлежностями. Поэтому следует всегда соблюдать меры профилактики.