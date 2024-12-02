Семья убитого на севере Приангарья фельдшера скорой помощи получит миллион рублей

Трагедия на севере Приангарья произошла в ночь на 22 ноября. Бригада скорой медицинской помощи транспортировала 53-летнего мужчину из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу. На автодороге между поселками Окунайский и Жигалово между медиком и пациентом возникла словесная перепалка, в ходе которой вахтовик ударил перочинным ножом фельдшера в грудь. От полученных травм медик вскоре скончался. Злоумышленник скрылся, однако на следующий день был задержан.