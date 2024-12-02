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Семья убитого на севере Приангарья фельдшера скорой помощи получит миллион рублей

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о дополнительной мере поддержки семье погибшего фельдшера скорой помощи Александра Печелатова.

Источник: ТАСС

Семье медика выплатят из бюджета Иркутской области 1 миллион рублей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации региона, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Трагедия на севере Приангарья произошла в ночь на 22 ноября. Бригада скорой медицинской помощи транспортировала 53-летнего мужчину из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу. На автодороге между поселками Окунайский и Жигалово между медиком и пациентом возникла словесная перепалка, в ходе которой вахтовик ударил перочинным ножом фельдшера в грудь. От полученных травм медик вскоре скончался. Злоумышленник скрылся, однако на следующий день был задержан.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

У Александра Печелатова остались жена и двое маленьких детей.