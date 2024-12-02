Кто из россиян имеет право на пенсию более 50 000 рублей

Многие россияне хотели бы получать пенсию побольше. Нередко тех выплат, что приходят каждый месяц, не хватает на удовлетворение всех потребностей. Но некоторые граждане уже получают большую пенсию.
На пенсию бывает прожить непросто. Оплата ЖКХ, покупка лекарств и качественных продуктов зачастую обходится недешево. А ведь еще хотелось бы регулярно отдыхать в красивых местах. По словам Светланы Бессараб — члена Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, некоторым россиянам положена пенсия, размер которой превышает 50 000 рублей.
К ним относятся космонавты и Герои Российской Федерации, ветераны боевых действий (у них есть право даже две пенсии: военную и страховую по старости).
Также две пенсии вправе получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, уточнила депутат. А затем напомнила, что потолок размера пенсионных выплат в нашей стране не установлен.
«Высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы», — объяснила Бессараб.
По ее словам, обеспечить себе высокую пенсию можно и с помощью добровольных накоплений в негосударственных фондах. Размер своей будущей пенсии каждый может узнать в личном кабинете. Бессараб предложила использовать эту информацию, чтобы рассчитать, сколько лет еще надо трудиться, чтобы в старости каждый месяц получать не менее 50 000 рублей.
«Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас», — назвала еще одно непременное условие собеседница «Ленты.ру».