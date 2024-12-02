Кто из россиян имеет право на пенсию более 50 000 рублей

По ее словам, обеспечить себе высокую пенсию можно и с помощью добровольных накоплений в негосударственных фондах. Размер своей будущей пенсии каждый может узнать в личном кабинете. Бессараб предложила использовать эту информацию, чтобы рассчитать, сколько лет еще надо трудиться, чтобы в старости каждый месяц получать не менее 50 000 рублей.