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В каких населенных пунктах Омской области временно отключится телевизор

На сайте цифрового эфирного телевидения опубликовали список населенных пунктов Омской области, где в ближайшие дни могут возникнуть сложности с просмотром телевизора.

Источник: Mail.ru

На этот раз под отключения вещания попадут три села в Тарском районе Омской области. Во вторник, 3 декабря 2024 года, с 11 до 17 часов перебои в работе ТВ ожидаются в Литковке. В среду, 4 декабря, в те же часы, вероятно, не будет показывать телевизор в Васиссе. А в четверг, 5 декабря, также с 11 до 17 часов запланировано отключение в Атирке. Согласно графику, проблемы возникнут с просмотром всех 20-ти стандартных цифровых каналов.

Уточняется, что в отмеченное время на станциях запланированы профилактические работы, однако в случае плохой погоды их могут перенести.

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