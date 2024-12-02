В каких населенных пунктах Омской области временно отключится телевизор

На этот раз под отключения вещания попадут три села в Тарском районе Омской области. Во вторник, 3 декабря 2024 года, с 11 до 17 часов перебои в работе ТВ ожидаются в Литковке. В среду, 4 декабря, в те же часы, вероятно, не будет показывать телевизор в Васиссе. А в четверг, 5 декабря, также с 11 до 17 часов запланировано отключение в Атирке. Согласно графику, проблемы возникнут с просмотром всех 20-ти стандартных цифровых каналов.