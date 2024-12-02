Обучение в омском филиале КазНУ начнётся с 2025 года

Открывшийся 27 ноября в Омске филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби начнёт обучать студентов с 2025 года.
В его торжественном открытии приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, обучение в филиале начнётся с будущего года.
«Для многих наших соотечественников, которые живут на территории РФ, будет возможность получить казахстанское образование», — рассказал министр республиканскому телеканалу Jibek Joly.
Напомним, что соглашение об открытии филиала КазНУ было подписано в мае этого года. Он стал первым филиалом казахстанского вуза в России.