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Обучение в омском филиале КазНУ начнётся с 2025 года

Открывшийся 27 ноября в Омске филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби начнёт обучать студентов с 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Открывшийся 27 ноября в Омске филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби начнёт обучать студентов с 2025 года.

В его торжественном открытии приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, обучение в филиале начнётся с будущего года.

«Для многих наших соотечественников, которые живут на территории РФ, будет возможность получить казахстанское образование», — рассказал министр республиканскому телеканалу Jibek Joly.

Напомним, что соглашение об открытии филиала КазНУ было подписано в мае этого года. Он стал первым филиалом казахстанского вуза в России.

образование